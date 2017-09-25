ТЕЛЕКРИТИКА

Пограничники не пускают в Украину главреда «Голоса ислама»

Общество

Сотрудники Госпогранслужбы не пускают на территорию страны главного редактора медиапроекта «Голос ислама» Дмитрия Хамзу Черноморченко. Об этом он рассказал   «Украинской правде».

В связи с этим со вчерашнего дня журналист находится в специальной комнате в зоне вылета в международном аэропорту Одессы. По словам пограничников, он и его брат не доказали цель своего визита.

Черноморченко уточнил, что прилетел в Украину, чтобы подать документы на получение украинского гражданства, поскольку его мать была гражданкой нашей страны. Также он уточнил, что предъявил пограничникам нотариально заверенное письмо хозяйки квартиры в Одессе, которую он снимает, что она готова его прописать. Также у него были обратные билеты из Одессы в Турцию на субботу.

"У меня онкология, мне необходимо здоровое питание и хороший сон. Условия, в которых мы находимся, вы видели, добавьте туда отсутствие возможности есть и пить", – добавил журналист.

Как известно, Дмитрий Хамза Черноморченко является гражданином России, но был вынужден жить в Турции из-за давления на родине. 

На сайте «Голоса ислама» говорится, что это информационно-дискуссионный портал, материалы которого формируют пользователи, размещая интересные новости и публицистические материалы, обсуждая острые политические и социальные темы.

Фото: Facebook Дмитрия Хамзы Черноморченко

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