Погиб один из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста

Об этом сообщает местная газета Yeni Şafak.

Имя погибшего – Саад Альбостани, он был лейтенантом Военно-воздушных сил Саудовской Аравии. Подробной информации о катастрофе на данный момент нет.

Как известно, Альбостани прилетел в Стамбул 2 октября и уже вечером покинул Турцию. Именно в этот день 59-летний Джамаль Хашогги, корреспондент The Washington Post, отправился в консульство за своими документами, но так и не вышел из здания ведомства.

Есть подозрение, что журналиста допрашивали, пытали, а позже его тело расчленили на территории консульства. Коллеги пропавшего журналиста из The Washington Post сообщали со ссылкой на турецких следователей о том, что для убийства Хашогги из Саудовской Аравии в Стамбул прибыла спецгруппа из 15 человек.

12 октября сообщалось, что у властей Турции якобы есть видео- и аудиоматериалы, подтверждающие, что Хашогги был убит именно в дипломатическом представительстве.

Несколько дней назад два источника сообщили журналистам CNN, что власти Саудовской Аравии готовят отчет, в котором могут признать, что смерть колумниста The Washington Post наступила в ходе «неправильно проведенного допроса» в их турецком консульстве.

Фото: kavkazr.com