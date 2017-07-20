Подозреваемых в убийстве Павла Шеремета до сих пор нет – МВД

Следователи не дают разрешения на раскрытие новой информации об убийстве журналиста Павла Шеремета. Как сообщает «Украинская правда», об этом сказал журналистам пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко под стенами здания ведомства, куда в годовщину убийства пришли участники акции в память Павла Шеремета.
"Все, что могло не навредить следствию, руководство Нацполиции уже обнародовало на большой пресс-конференции 8 февраля. С тех пор следствие не позволяет нам обнародовать дополнительные сведения. Мы не можем сказать больше, потому что следствие хочет раскрыть это преступление", – пояснил он.
По словам спикера МВД, в кругу причастных точно не один человек, однако подозреваемый или подозреваемые пока четко не определены:"Мы не можем похвастаться наличием подозреваемых".
Кроме того, Шевченко рассказал о том, что у следствия также возникла полемика относительно того, как квалифицировать дело – теракт или убийство, но прокуратура настояла, чтобы дело рассматривалось именно как убийство.
Он также призвал журналистов ставить следствие в известность, если они располагают информацией об убийстве.
Напомним, сегодня, 20 июля, исполнился ровно год с момента убийства Павла Шеремета. В этой дате его близкие, журналисты и активисты организовали в Киеве акцию «Год без Павла».
Фото: Facebook Артема Шевченко
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