Почувствуй себя Икаром: NASA предлагает отправить ваше имя Солнцу

Национальное ведомство США предлагает всем желающим отправить свое имя к Солнцу с помощью зонда Parker Solar Probe, который запустят уже летом этого года.

Планируется, что зонд станет первым в истории устройством, которое достигнет атмосферы Солнца и столкнется с мощным действием радиации. Имена желающих будут собраны онлайн и записаны на специальный чип. Далее чип поместят на зонд и отправят в космос.

«Зонд отправится в регион, в котором люди еще не бывали. Эта миссия ответит на вопросы, которые волнуют научное сообщество на протяжении последних десятилетий», – заявил Томас Зурбукен из NASA (что бы это ни значило).

Имена будут приниматься до 27 апреля 2018 года, так что следует поторопиться.

PSP пролетит через корону Солнца 24 раза, постепенно сближаясь с поверхностью светила. Для того чтобы зонд не сгорел, его оборудовали огромным тепловым экраном из специального углепластикового материала, отражающего 99% света и тепла. Тем не менее зонд будет нагреваться до 1500 градусов и подвергаться действию мощного потока радиации, превышающего фон на Земле почти в 500 раз.