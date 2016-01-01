Почему PornHub такой крутой

PornHub давно является не просто порносайтом, а настоящим феноменом, который создает тренды и не обходит стороной хайповые темы. «Телекритика» вспоминает, что именно делает крупнейший в мире порноресурс таким крутым.
Боги юмора
В сентябре 2016 года Роскомнадзор внес в реестр заблокированных сайтов PornHub России. В ответ порносайт предложил обменять разблокировку на премиум-аккаунт.
.@roscomnadzor if we give you guys a Pornhub Premium account, will you un ban Pornhub in Russia?— Pornhub ARIA (@Pornhub) 14 вересня 2016 р.
Антихайп? Не слышали
PornHub не обходит стороной хайповые темы. Если что-то популярно – оно появится на сайте. Так, в мае администраторы ресурса обнаружили резкий рост поисковых запросов, связанных со спиннерами. За десять дней такие ролики искали 2,5 миллиона раз. Естественно, они не могли обойти стороной такой спрос. На сайте опубликовали много роликов с двусмысленными названиями, а на деле там просто были руки, крутящие спиннер.
NSFW but why the fuck is Fidget Spinner trending on Pornhub pic.twitter.com/5WPeIh7ypl—
PornHub даже ввел собственную валюту, платежным средством в которой является женская грудь – «титкоины». Для получения валюты не нужно печатать ее в центральном банке или майнить, как биткоины – достаточно лишь сфотографировать женскую грудь с помощью специального приложения.
Весной этого года лидер российской оппозиции Алексей Навальный опубликовал в YouTube расследование о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве. Оно быстро набрало большое количество просмотров и стало топ-темой в местной медиасфере. Однако Московский суд постановил удалить видео с YouTube. И тут на арену вышел PornРub.
Сначала ресурс предложил политику загрузить фильм самостоятельно, однако тот заявил, что даже не собирается его удалять. К тому же Навальный предложил порносайту сделать ремейк фильма в их жанре, но расследование все равно опубликовали на сайте PornНub.
Социально ответственная компания
PornHub однажды запустил экологическую акцию, приуроченную ко Дню посадки деревьев. Этот праздник связан с восстановлением утраченных лесов и озеленением улиц. У мероприятия даже был свой слоган: «Pornhub Gives America Wood».
В течение семи дней представители ресурса высаживали по одному дереву за каждую сотню просмотров в любых видео из категории big dick. Администрация ресурса отметила, что считает великолепной идеей дать возможность постоянным посетителям проекта через несколько лет сказать своим детям и внукам, что стриминг порно не прошел даром.
Как оказалось, не только компания PornРub крутая, но и ее пользователи. Так, недавно пользователь PornHub с ником dddasss написал комментарий под одним из порнороликов. Он пожаловался на накатившую депрессию – и ему сразу же начали помогать.
Расширение целевой аудитории
PornHub адаптировал свой сайт для слабовидящих. Так, на платформе появился специальный раздел Visually Impaired, который имеет увеличенный шрифт, настраиваемые цветовые контрасты, специальные «горячие клавиши» для удобного переключения видео, субтитры к некоторым роликам. При его создании разработчики консультировались с людьми, страдающими нарушениями зрения.
«Доступность всегда была неотъемлемой частью политики PornHub, – заявил вице-президент компании Кори Прайс. – Мы неустанно работали над тем, чтобы все наши поклонники могли получать удовольствие от контента». Также вице-президент отметил, что теперь платформа сможет обслуживать около 285 миллионов человек во всем мире, у которых есть нарушения зрения. До этого PornHub запустил раздел Described Video для незрячих пользователей, в котором ролики сопровождались дополнительной аудиодорожкой, которая описывает все, что происходит на экране.
Не забывает порноресурс и о людях почтенного возраста. Дело в том, что число заболеваний хламидиозом за последнее десятилетие среди тех, кому больше 65 лет, выросло на 30 процентов. В PornHub решили уменьшить этот процент и выпустили видео о безопасном сексе для пожилых.
Порноактриса Нина Хартли рассказывает о заболеваниях, которые передаются половым путем, а также о современных методах контрацепции. Кроме того, диски и кассеты с роликом распространяются в домах престарелых.
Pornhub даже выпустил специальное приложение Trickpics. Оно позволяет скрывать анимированными стикерами интимные части тела на фотографиях.
Таким образом, обходится цензура в социальных сетях.