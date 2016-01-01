Почему PornHub такой крутой

Весной этого года лидер российской оппозиции Алексей Навальный опубликовал в YouTube расследование о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве. Оно быстро набрало большое количество просмотров и стало топ-темой в местной медиасфере. Однако Московский суд постановил удалить видео с YouTube. И тут на арену вышел PornРub.

Сначала ресурс предложил политику загрузить фильм самостоятельно, однако тот заявил, что даже не собирается его удалять. К тому же Навальный предложил порносайту сделать ремейк фильма в их жанре, но расследование все равно опубликовали на сайте PornНub.