Почему Элина Свитолина – спортсменка номер один в Украине

Элина родилась в семье спортсменов. Отец занимался борьбой, а мать – водными видами спорта. Неудивительно, что будущая первая ракетка Украины оказалась на корте уже в четыре года, ведь ее старший брат тоже занимался теннисом. На одном из занятий тренер брата подошел к маленькой Свитолиной, дал ей ракетку и спросил, будет ли она играть и хочет ли стать такой, как брат. "Буду, и я стану лучше", – ответственно заявила будущая мировая звезда.

В 10 лет Свитолина уже начала играть на европейских турнирах, а в 12 попала в ТОП-10 теннисисток Европы до 14 лет. Естественно, такая активность в спорте не могла не отразиться на ее учебе.

Сначала Элина ходила в школу с английским уклоном, но там не одобряли ее занятости на постоянных турнирах, из-за чего Элина часто пропускала уроки. Тогда девочку перевели в школу олимпийского резерва. Там занятия были распланированы с учетом тренировок, а когда Элина ездила на соревнования, то учила уроки в перерывах между выступлениями. Но школу она все равно покинула рано – ушла после 8 класса, когда стало ясно, что совмещать занятия и теннис очень тяжело.