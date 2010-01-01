Почему Элина Свитолина – спортсменка номер один в Украине

«Телекритика» рассказывает о том, кто такая Элина Свитолина и как 2017 год поднял ее в топы мирового тенниса.
Кто она?
Элина родилась в семье спортсменов. Отец занимался борьбой, а мать – водными видами спорта. Неудивительно, что будущая первая ракетка Украины оказалась на корте уже в четыре года, ведь ее старший брат тоже занимался теннисом. На одном из занятий тренер брата подошел к маленькой Свитолиной, дал ей ракетку и спросил, будет ли она играть и хочет ли стать такой, как брат. "Буду, и я стану лучше", – ответственно заявила будущая мировая звезда.
В 10 лет Свитолина уже начала играть на европейских турнирах, а в 12 попала в ТОП-10 теннисисток Европы до 14 лет. Естественно, такая активность в спорте не могла не отразиться на ее учебе.
Сначала Элина ходила в школу с английским уклоном, но там не одобряли ее занятости на постоянных турнирах, из-за чего Элина часто пропускала уроки. Тогда девочку перевели в школу олимпийского резерва. Там занятия были распланированы с учетом тренировок, а когда Элина ездила на соревнования, то учила уроки в перерывах между выступлениями. Но школу она все равно покинула рано – ушла после 8 класса, когда стало ясно, что совмещать занятия и теннис очень тяжело.
Чем запомнилась до 2017 года
В 2010 году, когда Элине было 16 лет, на юниорском этапе карьеры она выиграла Roland Garros – один из самых престижных турниров. Тогда же, в паре с российской теннисисткой Ириной Хромачевой, они вышли в финал юниорского Уимблдона.
В августе 2011 года в Турции Свитолина выиграла первый в карьере титул на турнирах цикла ITF – второй по значимости женский профессиональный теннисный тур. В октябре она снова побеждает в турнире этого цикла, на этот раз в Нигерии. В 2012-м Свитолина с триумфом выступила на турнире в Тунисе и тогда же дебютировала в составе сборной Украины в отборочном раунде Кубка Федерации.
«Украинка сумела переиграть одну из величайших теннисисток в истории — Сирену Уильямс»
В 2015 году она смогла дойти до четвертьфинала уже взрослого Roland Garros. Элина тогда уверенно обошла ряд именитых спортсменок, что позволило ей впервые в карьере войти в ТОП-20 мирового рейтинга. Следующий год стал еще одним трамплином в ее карьере. Она впервые приняла участие в Олимпийских играх, где дошла до четвертьфинала. Украинка сумела переиграть одну из величайших теннисисток в истории – Сирену Уильямс. В итоге, год она закончила на 14 строчке мирового рейтинга.
Как 2017-й изменил карьеру Свитолиной
Уходящий год стал переломным в карьере Элины и вывел ее на вершину мирового тенниса. Начался он просто идеально. Важным толчком для новых свершений стала смена тренерского штаба теннисистки – благодаря этому решению Свитолина стала лучше защищаться и почти сразу же выиграла турнир International в Тайване. Однако это было лишь началом.
Дальше она триумфально победила на крупном и престижном турнире в Дубае. Его призовой фонд составлял $2,3 млн. На пути к победе Свитолина обыграла действующую первую ракетку мира Анжелику Кербер и экс-первую Каролин Возняцки. Более того, она победила в каждом сете, не дав им и шанса на триумф. Это позволило Элине стать первой спортсменкой в истории украинского тенниса, сумевшей выиграть очень престижный турнир серии Premier 5.
«Свитолина стала первой теннисисткой в истории, которой удалось выиграть три турнира Premier 5 в течение одного сезона»
Эта победа позволила ей войти в топ-10 мирового рейтинга, что также стало уникальным достижением в истории украинского тенниса. Казалось бы, отступать Элине было некуда, но после череды крупных триумфов она провалила пару мелких турниров и ненадолго выпала из десятки. Впрочем, уже скоро она ворвалась туда вновь, победив на шестом по счету в своей карьере турнире серии International в Стамбуле, а потом и на очередном Premier 5 в Риме.
Ее считали одной из фавориток Rolland Garros – турнира самой престижной серии «Большого шлема», в которых украинские спортсмены еще ни разу не побеждали. Однако уже на стадии ¼ финала она встретилась с другой фавориткой турнира – румынкой Симоной Халеп. Первый сет выиграла украинка со счетом 6:3, а во втором вела – 5:2 и находилась буквально в шаге от выхода в полуфинал. Но румынка сумела совершить нереальный камбэк, взяв этот сет – 6:7, а в третьем не оставила Элине шансов – 0:6.
Дальше был престижнейший Уимблдон, где она дошла до четвертого круга. А после, переиграв ряд именитых соперниц, победила на турнире в Торонто. Таким образом Свитолина стала первой теннисисткой в истории, которой удалось выиграть три турнира Premier 5 в течение одного сезона – и войти в топ-3 мирового рейтинга.
Увы, окончание сезона оказалось не настолько успешным, и этот год Элина закончила на шестой строчке. Тем не менее на следующий, 2018 год у нее не только грандиозные планы, но еще и отличные шансы стать первой в истории Украины, кому удастся выиграть турнир «Большого шлема» и подняться на первую строчку в мировом рейтинге.