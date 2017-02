Победителем World Press Photo стал автор фото убийцы российского посла

Жюри 60-го международного конкурса фотожурналистики World Press Photo объявило имя основного победителя 2017 года, сообщает Bird In Flight.

Лауреатом стал турецкий фотограф Бурхан Озбиличи. Победу в номинации «Фотография года» ему принес снимок, сделанный на фотовыставке в Анкаре, на которой был убит российский посол в Турции Андрей Карлов.

