Победителем World Press Photo стал автор фото убийцы российского посла

Жюри 60-го международного конкурса фотожурналистики World Press Photo объявило имя основного победителя 2017 года, сообщает Bird In Flight.
Лауреатом стал турецкий фотограф Бурхан Озбиличи. Победу в номинации «Фотография года» ему принес снимок, сделанный на фотовыставке в Анкаре, на которой был убит российский посол в Турции Андрей Карлов.
This AP pic by Burhan Ozbilici of the Russian ambassador’s killer is the World Press Photo of the Year: pic.twitter.com/YaKSoZgxo5— Sakhr Al-Makhadhi (@syrianews) 13 февраля 2017 г.
Победители других номинаций станут известны в ближайшее время.
Напомним, победителем прошлогоднего конкурса WPP стал австралийский фотограф Уоррен Ричардсон за снимок «Надежда на новую жизнь», запечатлевший беженцев на венгеро-сербской границе в конце августа 2015 года.
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