Письма читателей: почему прекратилась трансляция сериала «Моя чужая жизнь» на «1+1»?

25 июня этого года на телеканале «1+1» стартовал турецкий сериал «Моя чужая жизнь». История золушки с Востока просуществовала на «Плюсах» два сезона, после чего действительно пропала из эфира. Пресс-служба телеканала «1+1» объяснила пропажу следующим образом:

«Телеканал «1+1» показал два сезона сериала «Моя чужая жизнь», на которые были куплены права на использование ленты и закончил сериал на логическом финале. Сейчас мы рассматриваем возможность закупки оставшихся сезонов на 2019 год для показа на нашем телеканале».

Напомним, в основе сюжета «Моя чужая жизнь» – история девушки Бахат (Эсгер Эсероглу), чьи родители не получили согласия на брак и вынуждены были отдать ребенка на воспитание другой семье. Однажды биологический отец Бахат узнает, что его дочь до сих пор живет в бедности, и хочет во что бы то ни стало воссоединиться с ней. Беда только в том, что названная сестра девушки Эфсун и мачеха Нурани также не хотят жить в бедности, и сделают все, чтобы получить свою выгоду от богатых родственников Бахат. Но в этой борьбе героиня будет не одна, все испытания вместе с ней пройдет ее возлюбленный Атеш (Керемджем Дурук).

Режиссером сериала «Моя чужая жизнь» выступила известная турецкая фильм-мейкер Мерве Гиргин («Война роз»). Главные роли в ленте исполняют Керемджем Дурук, Аху Сунгур («Назвала я ее Фериха»), Джерен Морай («Маленькая проблема Эйлюль»), Селен Сейвен, Эсгер Эсароглу («Лейла и Меджнун»), Синан Албайрак («Тайна султана») и другие популярные турецкие актеры.