Пиарщики Xiaomi оскандалились на «темниках»

Вчера компания Xiaomi провела IPO (первичный выпуск ценных бумаг) на Гонконгской бирже, накануне которого PR-служба Capital Watch, которая отвечала за организацию мероприятия, крупно оскандалилась перед журналистами, приглашенными освещать это, без сомнения, историческое мероприятие. Подробности сообщила журналистка агентства Reuters Сидзия Цзян.
Накануне старта продаж акций сотрудники Capital Watch умудрились раздать журналистам и топ-менеджменту Xiaomi памятку для работников Xiaomi, как им следует общаться с представителями СМИ. Естественно, присутствовавшая при конфузе Сидзия Цзян из Reuters не смогла отказать себе в удовольствии сфотографировать «темник» и выложить его на свою страничку в Twitter.
«Пиарщики Xiaomi подготовили шпаргалку для сотрудников о том, как отвечать на вопросы от СМИ на церемонии. И они случайно раздали эти шпаргалки СМИ. Ой», – написала журналистка.
В «темнике» прописаны варианты готовых ответов. Если журналистам придет в голову задать вопрос сотруднику компании, он обязан ответить так: «Я работаю в Xiaomi, и меня позвали на церемонию IPO. Мы все гордимся тем, что компания добилась за восемь лет. Я счастлив лично увидеть этот момент». Другой вариант (это чтобы не повторяться) звучит таким образом: «Сегодня исторический момент, и он мотивирует меня работать еще упорнее».
Также сотрудникам рекомендуется оставаться спокойными во время общения с акулами пера, не давать прямых ответов и не выдавать информацию о себе или компании, «потому что СМИ могут навредить вам или вызвать неприятности для вашей семьи». И, конечно же, нужно похвалить руководство. «Я многому научился у руководства, эти люди – примеры для подражания», – приводит Сидзия Цзян еще один пример для подражания, прописанный в инструкции.
Напомним, что Xiaomi является пятым в мире по величине производителем смартфонов и другой техники. Компании удалось привлечь 4,7 млрд долларов на IPO, а ее стоимость оценивается в 54,3 млрд.