Пиарщики Xiaomi оскандалились на «темниках»

Накануне старта продаж акций сотрудники Capital Watch умудрились раздать журналистам и топ-менеджменту Xiaomi памятку для работников Xiaomi, как им следует общаться с представителями СМИ. Естественно, присутствовавшая при конфузе Сидзия Цзян из Reuters не смогла отказать себе в удовольствии сфотографировать «темник» и выложить его на свою страничку в Twitter.

«Пиарщики Xiaomi подготовили шпаргалку для сотрудников о том, как отвечать на вопросы от СМИ на церемонии. И они случайно раздали эти шпаргалки СМИ. Ой», – написала журналистка.

В «темнике» прописаны варианты готовых ответов. Если журналистам придет в голову задать вопрос сотруднику компании, он обязан ответить так: «Я работаю в Xiaomi, и меня позвали на церемонию IPO. Мы все гордимся тем, что компания добилась за восемь лет. Я счастлив лично увидеть этот момент». Другой вариант (это чтобы не повторяться) звучит таким образом: «Сегодня исторический момент, и он мотивирует меня работать еще упорнее».

Также сотрудникам рекомендуется оставаться спокойными во время общения с акулами пера, не давать прямых ответов и не выдавать информацию о себе или компании, «потому что СМИ могут навредить вам или вызвать неприятности для вашей семьи». И, конечно же, нужно похвалить руководство. «Я многому научился у руководства, эти люди – примеры для подражания», – приводит Сидзия Цзян еще один пример для подражания, прописанный в инструкции.

Напомним, что Xiaomi является пятым в мире по величине производителем смартфонов и другой техники. Компании удалось привлечь 4,7 млрд долларов на IPO, а ее стоимость оценивается в 54,3 млрд.