ТЕЛЕКРИТИКА

Петиция за освобождение Сенцова «положила» сайт Белого дома

Общество

Петиция в поддержку Олега Сенцова на правительственном сайте США набрала необходимое количество подписей - 100 тысяч, о чем сообщают СМИ по всей стране. Однако проверить эту информацию на данный момент невозможно, так как раздел сайта недоустпен.


Вкладка Petitions, в частности страница с петицией в поддержку Сенцова, на сайте Белого дома по состоянию на 16:59 (по Киеву) недоступна.

Страница с петицией в поддержку Олега Сенцова

Фото: Facebook

Как сообщают СМИ, в том числе “Радио Свобода”, петицию в поддержку украинского режиссера подписало необходимое число людей, таким образом администрация президента США теперь должна будет принять ее на рассмотрение.

Напомним, петиция появилась на сайте Белого дома 9-го августа. Как сообщала “Телекритика” 28 августа документу не хватало 72 006 подписей.

«Крымский режиссер Олег Сенцов был осужден на 20 лет заключения в российской тюрьме по ложным обвинениям в терроризме, поскольку выступал против российской аннексии Крыма, – говорилось в тексте документа. -Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину с требованием о немедленном освобождении Олега Сенцова и других политзаключенных. Теперь настало время для Америки сказать свое слово. Мы настоятельно призываем наше правительство твердо придерживаться позиции по этой проблеме и использовать все рычаги, чтобы требовать немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политических заключенных в России».

Ранее телеведущая Маша Ефросинина обратилась к своим фолловерам и друзьям в Facebook, попросив их оставить свою подпись под петицей.

Фото: ТСН

Статьи по теме

Главное в разделе

Общество

Журналисты призывают Генпрокуратуру не нарушать прав Натальи Седлецкой (ОБНОВЛЕНО)

Общество

Сергей Лойко выпустил фильм о помилованном львовском риелторе

Популярное на Телекритике



Дуся

Лучшее телешоу независимой Украины: результаты голосования

Дуся

«Да я быстрее ногу себе откушу!»: СМИ разгневали пиарщицу Регины Тодоренко

Образование

YouTube – не волшебная пилюля: мастер-класс от специалистов 1+1 Digital

Дуся

Злата Огневич за бортом: как прошел второй выпуск «Танців з зірками»