Петиция за освобождение Сенцова «положила» сайт Белого дома

Как сообщают СМИ, в том числе “Радио Свобода”, петицию в поддержку украинского режиссера подписало необходимое число людей, таким образом администрация президента США теперь должна будет принять ее на рассмотрение.

Напомним, петиция появилась на сайте Белого дома 9-го августа. Как сообщала “Телекритика” 28 августа документу не хватало 72 006 подписей.

«Крымский режиссер Олег Сенцов был осужден на 20 лет заключения в российской тюрьме по ложным обвинениям в терроризме, поскольку выступал против российской аннексии Крыма, – говорилось в тексте документа. -Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину с требованием о немедленном освобождении Олега Сенцова и других политзаключенных. Теперь настало время для Америки сказать свое слово. Мы настоятельно призываем наше правительство твердо придерживаться позиции по этой проблеме и использовать все рычаги, чтобы требовать немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политических заключенных в России».

Ранее телеведущая Маша Ефросинина обратилась к своим фолловерам и друзьям в Facebook, попросив их оставить свою подпись под петицей.

Фото: ТСН