Петиция с требованием освободить Сенцова пока что набрала 28 процентов подписей

Петиция должна набрать 100 тысяч подписей до 8 сентября, чтобы администрация Дональда Трампа приняла ее на рассмотрение. Сейчас собрано 27 994 голосов.

«Крымский режиссер Олег Сенцов был осужден на 20 лет заключения в российской тюрьме по ложным обвинениям в терроризме, поскольку выступал против российской аннексии Крыма», – говорится в документе.

«Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину о немедленном освобождении Олега Сенцова и других политзаключенных. Теперь настало время для Америки сказать свое слово. Мы настоятельно призываем наше правительство твердо придерживаться позиции по этой проблеме и использовать все рычаги, чтобы требовать немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политических заключенных в России».

Напомним, с требованием освободить Сенцова выступал не только Европейский парламент, но также посольство США в РФ, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, эксперты ООН, президент Франции Эммануэль Макрон, а также культурные и общественные деятели по всему миру.

По состоянию на 28 августа украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже 107-й день. Адвокат Олега Дмитрий Динзе сообщает, что у заключенного уже появились серьезные проблемы с сердцем.