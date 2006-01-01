Первые публикации об украинском глянцевом скандале появляются за рубежом

Напомним, российские глянцевые издания стали распространять новость Telegram-канала «Киёв Фэшн Лавэз» о том, что главред украинского Vogue Ольга Сушко полностью скопировала письмо главреда Harper’s Bazaar Russia 12-летней давности, приведя фотографии двух страниц – со вступительным словом Шахри Амирхановой (которая тогда была редактором русского Harper’s Bazaar) в выпуске за 2006 год и письмом редактора Ольги Сушко (нынешний главред украинского Vogue) в номере за июнь 2018 года. Тексты отличаются всего в нескольких местах, некоторые слова в Ольгином письме просто убрали, а также добавили последний абзац, в котором Сушко говорит о содержании нового номера журнала.

Позднее Ольга Сушко написала пост в Facebook, в котором объяснила случившееся и назвала ситуацию "тяжелой". По словам Ольги, из-за огромного количества работы, большой ответственности и стресса, она иногда поручала писать свои тексты внештатному автору, «с которым обсуждала контекст». В числе таких работ оказалось и злосчастное слово редактора, уличенное в плагиате. Этого автора, чье имя не разглашается, Сушко считала надежным и доверяла ему много лет.

Тем временем авторы Telegram-канала, который и обратил внимание общественности на факты кражи интеллектуальной собственности, продолжают (благодаря подписчикам и своим источникам) находить все новые и новые тексты, в которых Ольга Сушко (или же ее загадочная помощница) без зазрения совести копировала чужие мысли и выдавала за свои. К примеру, «Киёв Фэшн Лавэз» опубликовали фотографию вступительного слова Ольги Сушко уже к ноябрьскому номеру. В нем речь идет о кемпинге и осенних путешествиях, но один из абзацев материала – повторяет некий блог «ЖЖ» про путешествие в Индию от мая 2014 года.

Тем не менее никаких комментариев от коллег по глянцевому цеху, а также от непосредственных руководителей Сушко на данный момент так и не последовало. Дождемся ли мы реакции украинских модных изданий или реакции самого издательского дома Conde Nast, которому принадлежит Vogue, остается только гадать.

Фото: Facebook