Парламент против Верховного суда: что ждет геев Индии?

Три судьи, в том числе главный судья Дипак Мисра, заявили, что группа судей пересмотрит закон в соответствии с ходатайством пяти человек, которые утверждают, что живут в страхе перед судебным преследованием. Однако дата слушаний по делу так и не была установлена.

«То, что естественно для одних, не может быть естественным для других», – прокомментировали судьи.

В 2009 году Верховный суд Нью-Дели объявил неконституционной статью 377 закона, в которой говорится, что сексуальная связь между людьми одного пола противоречит закону природы. Парламенту предстоит бороться за права сексменьшинств, поскольку правительство индуистской националистической партии не спешит менять закон.

Индийский адвокат Арвинд Датар говорит, что уголовная ответственность для геев противоречит конституции, поскольку она предусматривает уголовное преследование и вынесение приговора взрослым людям, которые вступают в связь по обоюдному согласию.

За последнее десятилетие гомосексуалисты получили признание в некоторых частях глубоко консервативной Индии, особенно в крупных городах, а некоторые фильмы Болливуда касались проблем геев. К примеру, в картине «Не знаю почему...» (Dunno Y Na Jaane Kyun…) есть даже сцены с поцелуем двух мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Тем не менее, быть гомосексуалистом считается позорным в большей части Индии, и многие гомосексуалисты скрывают свою ориентацию.