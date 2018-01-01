Отстранение главреда «Медузы»: стало известно, что произошло на скандальной вечеринке

22 октября муж сотрудницы рассказал коллегам о произошедшем. Когда весть дошла до Колпакова, тот отменил командировку и вернулся в редакцию «Медузы», где признал, что инцидент мог иметь место, и лично извинился перед мужем девушки (ей самой он написал сообщение с извинениями, поскольку личной встречи она не хотела).

В «Медузе» признают, что никаких правил, процедур и системы наказаний на случай таких инцидентов в издании не было предусмотрено – случай был единичным. Единичным и из ряда вон выходящим он был и в жизни Колпакова: к такому выводу пришло внутреннее расследование, включавшее разговоры с участниками инцидента, добровольный опрос сотрудников «Медузы» и экстренный совет директоров, который провели 4 ноября в расширенном составе.

По его итогам команда пришла к следующему выводу: «Колпаков никогда не позволял себе такого в прошлом. Двухнедельное отстранение от работы и публичное (а также внутреннее) осуждение совет считает достаточным наказанием». Что касается правил на случай подобных инцидентов, то они будут написаны, уверяет издание.