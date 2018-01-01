ТЕЛЕКРИТИКА

Отстранение главреда «Медузы»: стало известно, что произошло на скандальной вечеринке

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В Facebook «Медузы» появилось подробное сообщение о причинах отстранения Ивана Колпакова. По итогам внутреннего расследования он вернется на должность главного редактора издания.


«В субботу, 20 октября, «Медуза» отмечала в Риге день рождения: каждый год по этому случаю в Латвию приезжают все сотрудники издания, чтобы вместе поработать, а потом повеселиться. На этот раз на вечеринке произошел неприятный инцидент. Примерно в четыре утра главный редактор Иван Колпаков, который был сильно пьян, прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников «Медузы» и сказал: «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет» – после чего ушел. Об этих событиях мы знаем со слов девушки (она решила сохранить анонимность). У нас нет поводов ей не доверять. Иван не помнит, что именно произошло, но признает, что такое могло случиться», – сообщается в посте.

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22 октября муж сотрудницы рассказал коллегам о произошедшем. Когда весть дошла до Колпакова, тот отменил командировку и вернулся в редакцию «Медузы», где признал, что инцидент мог иметь место, и лично извинился перед мужем девушки (ей самой он написал сообщение с извинениями, поскольку личной встречи она не хотела).

В «Медузе» признают, что никаких правил, процедур и системы наказаний на случай таких инцидентов в издании не было предусмотрено – случай был единичным. Единичным и из ряда вон выходящим он был и в жизни Колпакова: к такому выводу пришло внутреннее расследование, включавшее разговоры с участниками инцидента, добровольный опрос сотрудников «Медузы» и экстренный совет директоров, который провели 4 ноября в расширенном составе.

По его итогам команда пришла к следующему выводу: «Колпаков никогда не позволял себе такого в прошлом. Двухнедельное отстранение от работы и публичное (а также внутреннее) осуждение совет считает достаточным наказанием». Что касается правил на случай подобных инцидентов, то они будут написаны, уверяет издание.

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«Колпаков не только лучший редактор, но и провидец: сказал, ничего не будет – так и вышло», – пишет в комментариях один из подписчиков. Многие из комментаторов с ним согласны и подчеркивают, что в европейских изданиях для главреда, не способного контролировать себя в состоянии алкогольного опьянения, проступок закончился бы увольнением.

Ранее генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко временно взяла на себя обязанности главного редактора издания по причине того, что главреда Ивана Колпакова обвинили в «неподобающем поведении».

Фото: Facebook Ивана Колпакова

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