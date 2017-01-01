Отозвать или доработать: что будет дальше с законопроектом о цензуре в интернете

Дискуссия началась немного странно. В своем вступительном слове Иван Винник сказал, готов обсуждать вопросы информационной безопасности и борьбы с пропагандой, но не кибербезопасности. Хотя в законопроекте речь идет и о том, и о другом. А его коллега Дмитрий Тымчук и вовсе заявил, что не видит смысла в таком формате дискуссии.

«Этот законопроект появился не вчера, и не позавчера, а ещё год назад. И за этот год мы не получили никаких предложений по его усовершенствованию. После того, как он был зарегистрирован, был проведен круглый стол, на котором мы предложили всем желающим вносить свои предложения. За целый год предложений не было. Какой смысл проводить мероприятие в том же формате? Мы просто выслушаем критику и опять ничего не будет?» - спросил он.