Отозвать или доработать: что будет дальше с законопроектом о цензуре в интернете

Вчера, 9 июля, в стенах конференц-зала Национального союза журналистов Украины состоялась дискуссия, посвященная дальнейшей судьбе скандального законопроекта №6688 о блокировках в интернете. Дискуссия вышла напряженная и горячая, ведь с представителями медиа и телеком-индустрии встретились авторы проекта – депутаты Иван Винник и Дмитрий Тымчук.
Дискуссия началась немного странно. В своем вступительном слове Иван Винник сказал, готов обсуждать вопросы информационной безопасности и борьбы с пропагандой, но не кибербезопасности. Хотя в законопроекте речь идет и о том, и о другом. А его коллега Дмитрий Тымчук и вовсе заявил, что не видит смысла в таком формате дискуссии.
«Этот законопроект появился не вчера, и не позавчера, а ещё год назад. И за этот год мы не получили никаких предложений по его усовершенствованию. После того, как он был зарегистрирован, был проведен круглый стол, на котором мы предложили всем желающим вносить свои предложения. За целый год предложений не было. Какой смысл проводить мероприятие в том же формате? Мы просто выслушаем критику и опять ничего не будет?» - спросил он.
Правда, чуть позже слово взяла председатель Совета Телекомпалаты Украины Татьяна Попова и опровергла слова Дмитрия Тымчука.
«Я хочу обратить внимание на то, что ещё год назад, 12 июля 2017 года, мы отправили авторам замечания к тексту законопроекта на восьми страницах. Оформили замечания, очертили проблематику и попросили законопроект отозвать. Никто из авторов нам так и не удосужился хотя бы просто ответить, позвать к себе на обсуждение».
Дмитрий Тымчук и Иван Винник на это заявление не ответили ничего.
Вообще, казалось, что стороны диалога разговаривают на разных языках. С резкой и детальной критикой технической стороны законопроекта выступил представитель Интернет ассоциации Украины Максим Тулиев:
«Сколько в мире стран, столько и механизмов технической цензуры интернета. В данном законопроекте используется российская система цензуры, то есть список запрещенных ресурсов и операторы, которые по этом списку ресурсы блокируют. Такой метод имеет два технических недостатка. Первый состоит в том, что время, которое проходит от публикации в этом списке адреса до физической блокировки и момента, когда эта цензура откатывается обратно - 24 часа. Поэтому говорить в данном случае о заявленных 48 часах немного странно.
А второй момент заключается в том, что эти списки имеют один существенный недостаток, закладывающий бомбу под критическую структуру украинского интернета. исключительно владелец домена на свое собственное усмотрение может выбрать те IP-адреса, которые будут включены в этот домен. Включение этих IP-адресов украинской инфраструктуры в те домены, которые управляются сейчас из России, Крыма или ДНР, приведут, согласно этому законопроекту, к немедленной блокировке этих ресурсов в Украине. Кроме того, блокировка никак не поможет в борьбе с вирусами. Наоборот, по такой системе, если кто-то захочет обрушить, например, Пенсионный фонд и заблокировать выплату пенсий, атакующим даже не надо будет вбрасывать вирус, достаточно развернуть один домен нужными IP-адресами в нужное место».
Несмотря на это, кое-какого консенсуса удалось достичь. Иван Винник, уходя от прямых ответов о технических недостатках законопроекта, все же был согласен с тем, что он требует доработки.
«Мы приглашаем специалистов ОБСЕ, Европейской консультативной миссии, которая работает в Украине, специалистов из посольства США и НАТО. Как только получим положительные отзывы, совместно наработанный текст соответствует Европейским требованиям, соблюдены права человека и свободы слова, а с другой стороны - защищены и интересы государства, будем выносить проект закона на голосование», - пообещал он.
Представителей телеком-индустрии больше всего волновал вопрос, не будет ли этот законопроект выставлен на повестку дня в Верховной Раде сегодня, 10 июля. Иван Юльевич заверил, что как автор проекта, будет выступать против этого. И пригласил всех экспертов в следующий понедельник на заседание комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, чтобы вместе обсудить их предложения по тексту проекта.
Его поддержал и Дмитрий Тымчук, который, тем не менее, ответил, что главную цель они выполнили - очертили проблему, над которой теперь можно работать:
«Сейчас мы видим те моменты, которые вызывают в обществе наибольший резонанс и обсуждение. Поэтому надеюсь, что при участии отечественных и иностранных экспертов мы сможем предложить радикальное изменение определенных позиций. И конечная редакция устроит все стороны».
Странно, конечно, что для этого понадобилось выносить на голосование в парламент крайне несовершенный законопроект, вызвавший скандал, протесты медийщиков и телеком-индустрии. Но вышло, как вышло.
Свое обещание Иван Винник сдержал. Сегодня на заседнии Верховной Рады законопроект №6688 не рассматривался, так что, по всей видимости, его все-таки будут дорабатывать под присмотром наших и зарубежных специалистов.
«Главное, что такой громко обсуждаемый проект, который затрагивает интересы общества и журналистов, не будет принят в спешке. По крайней мере, авторы настроены призывать к этому депутатов. Зато экспертная дискуссия с народными депутатами будет продолжена на площадке Комитета по национальной безопасности и обороны», - отмечал глава НСЖУ Сергей Томиленко на прошедшей дискуссии.
И спешки удалось избежать. Но расслабляться пока не стоит. «Телекритика» будет продолжать следить за судьбой многострадального законопроекта и работой над ним.