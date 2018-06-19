От России и ООН требуют срочного расследования убийства российских репортеров в Африке

Напомним, так называемая «Группа Вагнера» является неофициальным российским вооруженным формированием, которое иногда называют частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. Известно, что эта группа участвовала в боевых действиях в Украине и Сирии, а в 2017 году попала в американский санкционный список, где была включена в рубрику Designations of Ukrainian Separatists («Обозначения для украинских сепаратистов»).

По данным ЦУРа, журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко прилетели в столицу ЦАР Банги утром 28 июля. 29 июля они попытались попасть на базу Беренго, где наемники из «ЧВК Вагнера» обучают национальную армию ЦАР. Однако журналистов на территорию базы не пустили в виду отсутствия разрешения Минобороны Республики. Далее съемочная группа отправилась в город Бамбари, где ей должны были предоставить информацию о деятельности российских военных, однако этого не произошло. И уже 30 июля в 180 км от Банги Джемаля, Расторгуева и Радченко убили.

Газета Le Monde сообщает, что сначала убили одного из членов съемочной группы, а дальше – двух других. Эту версию подтверждает фото издания Palmares Сentrafrique. На снимке видны тела двух мужчин с огнестрельными ранениями в кузове автомобиля.

«Мотив убийства, а также личности напавших в настоящий момент нам неизвестны, – пишет ЦУР. – Место, где произошла трагедия находится между населенными пунктами Сибю и Кага-Бандоро, что в стороне от предполагаемого маршрута группы. Причины и обстоятельства отклонения от маршрута нам неизвестны. Оперативного контакта с Орханом, Александром и Кириллом у нас в тот момент не было, поскольку вне городов в ЦАР практически нет связи».

Также Центр заявляет, что к моменту поездки «расследование длилось уже несколько месяцев, и большая часть материалов, которая могла быть собрана в России, уже была готова». Что примечательно, финансировал проект высланный из РФ бизнесмен Михаил Ходорковский, он же является инвестором Центра управления расследованиями. Бизнесмен прокомментировал трагедию у себя на странице в социальной сети.

«Я несомненно ощущаю тяжелый груз. Это не первый раз в моей судьбе, когда гибнут люди, с которыми я работал или с которыми стоял рядом в опасных ситуациях или за которых нес ответственность. Тяжелое время, трудная роль руководителя больших коллективов в опасной работе. Мне с этим жить», – написал Ходорковский.