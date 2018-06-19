От России и ООН требуют срочного расследования убийства российских репортеров в Африке

Комитет защиты журналистов (CPJ) разместил на своем сайте материал, в котором в общих чертах изложена суть гибели репортеров Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Родченко в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Комитет требует, чтобы ООН, а также власти ЦАР и Российской Федерации незамедлительно приступили к расследованию убийства.
«Те, кто несет ответственность за убийство Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, должны быть привлечены к ответственности, – сказала Кинтал. – Власти в Центральноафриканской Республике, Российской Федерации и ООН должны действовать быстро, чтобы провести всесторонние и прозрачные расследования этих смертей, так как убийство журналистов является самой жестокой формой цензуры и оно не должно остаться безнаказанным».
Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике 30 июля, однако о смерти журналистов стало известно лишь 31 июля. Трое репортеров прибыли в африканскую страну для съемок материала для совместного проекта с Центром управления расследованиями (ЦУР) о деятельности «ЧВК Вагнера», о чем сообщается на официальной странице ЦУР у Facebook. Тем не менее, этот факт не помешал представителю МИД России Марии Захаровой заявить телеканалу «Дождь», что целью поездки журналистов был туризм.
Напомним, так называемая «Группа Вагнера» является неофициальным российским вооруженным формированием, которое иногда называют частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. Известно, что эта группа участвовала в боевых действиях в Украине и Сирии, а в 2017 году попала в американский санкционный список, где была включена в рубрику Designations of Ukrainian Separatists («Обозначения для украинских сепаратистов»).
По данным ЦУРа, журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко прилетели в столицу ЦАР Банги утром 28 июля. 29 июля они попытались попасть на базу Беренго, где наемники из «ЧВК Вагнера» обучают национальную армию ЦАР. Однако журналистов на территорию базы не пустили в виду отсутствия разрешения Минобороны Республики. Далее съемочная группа отправилась в город Бамбари, где ей должны были предоставить информацию о деятельности российских военных, однако этого не произошло. И уже 30 июля в 180 км от Банги Джемаля, Расторгуева и Радченко убили.
Газета Le Monde сообщает, что сначала убили одного из членов съемочной группы, а дальше – двух других. Эту версию подтверждает фото издания Palmares Сentrafrique. На снимке видны тела двух мужчин с огнестрельными ранениями в кузове автомобиля.
«Мотив убийства, а также личности напавших в настоящий момент нам неизвестны, – пишет ЦУР. – Место, где произошла трагедия находится между населенными пунктами Сибю и Кага-Бандоро, что в стороне от предполагаемого маршрута группы. Причины и обстоятельства отклонения от маршрута нам неизвестны. Оперативного контакта с Орханом, Александром и Кириллом у нас в тот момент не было, поскольку вне городов в ЦАР практически нет связи».
Также Центр заявляет, что к моменту поездки «расследование длилось уже несколько месяцев, и большая часть материалов, которая могла быть собрана в России, уже была готова». Что примечательно, финансировал проект высланный из РФ бизнесмен Михаил Ходорковский, он же является инвестором Центра управления расследованиями. Бизнесмен прокомментировал трагедию у себя на странице в социальной сети.
«Я несомненно ощущаю тяжелый груз. Это не первый раз в моей судьбе, когда гибнут люди, с которыми я работал или с которыми стоял рядом в опасных ситуациях или за которых нес ответственность. Тяжелое время, трудная роль руководителя больших коллективов в опасной работе. Мне с этим жить», – написал Ходорковский.