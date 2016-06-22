Освобожденная из плена журналистка Сворак рассказала о задачах от спецслужб

Ивано-Франковская журналистка Ольга Сворак, которая семь месяцев пробыла в плену боевиков «ЛНР» и была освобождена в конце декабря 2016 года, заявила, что с марта выполняла в «ЛНР» "определенные задачи", о которых знали в СБУ, сообщает издание «Галка».

"Моей миссией была помощь людям на линии разграничения, и я ее исполняла. И это подтверждено. Это вопрос не подлежит огласке на данный момент. Это был гражданский долг и патриотизм. О том, что я еду и там, и все необходимые службы знали, и СБУ, и другие", - сказала она на пресс-конференции.

Сворак также рассказала, что завязала близкие отношения со сторонником «ЛНР» для того, чтобы ей там доверяли. "Чтобы мне там доверяли, и я могла кому-то помогать, должна быть какая-то легенда. Это был сторонник «ЛНР», и он позже меня сдал МГБ («министерства государственной безопасности» у боевиков - Ред.)", - заверила она, добавив, что во время допросов в подвале МГБ ее били.

По словам журналиста, о своем освобождении из плена она не знала."Уже когда приехала домой, узнала, что я стала марионеткой в ​​политических играх, о которых я не знала. Я была в информационном вакууме, в луганском СИЗО ... Даю согласие на проверку полиграфом в СБУ, я действительно работала на пользу Украины", - сказала она.

Сворак также уточнила, что боевики не вернули ей ноутбук, телефон, паспорт и другие документы.

Напомним, 21 июня сепаратисты заявили о задержании Ольги Сворак по подозрению в шпионаже и выложили в Сеть видео, на котором она признается в этом. А 27 декабря она была передана украинской стороне по инициативе Надежды Савченко.