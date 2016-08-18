Основным источником новостей для 85% украинцев является телевидение

Основным источником информации о политике для 85,3% украинцев является телевидение. Об этом свидетельствуют результаты исследованияКиевского международного института социологии, сообщают «Українські Новини».

Для 39,6% респондентов, согласно опросу, источником информации является интернет и, в частности, соцсети, для 19,7% - радио, для 17,6% - местные газеты и журналы, для 9,6% - центральные газеты и журналы, для 1,3% - другое.

А 1,6% опрошенных украинцев ответили, что не получают информацию вовсе.

Кроме того, 41% респондентов сообщили, что в вопросе политики доверяют родственникам и близким. В целом же, по данным исследования, уровень заинтересованности политикой у населения составляет 52%.

Опрос проводился в декабре по заказу Совета Европы и Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Всего было опрошено 2 039 респондентов из 110 населенных пунктов и 400 респондентов в 159 объединенных территориальных общинах.

Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% и 5% соответственно.

Фото: tvnewscheck.com