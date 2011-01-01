Оргкомитет Евровидения-2017 проводит внутреннее расследование инцидента с Седюком

Организационный комитет песенного конкурса Евровидение-2017 проводит собственное внутреннее расследование инцидента, который произошел во время выступления Джамалы, когда пранкер Виталий Седюк выбежал на сцену и показал свою «пятую точку», сообщает пресс-служба конкурса.
Кроме того, оргкомитет извинился перед Джамалой и ее командой за форс-мажорный случай.
"Мы возмущены, и никоим образом не поддерживаем такие провокации. Виновник должен понести ответственность за то, что совершил", - говорит исполнительный продюсер Евровидения-2017 Павел Грицак.
В пресс-служба конкурса отмечают, что во время проведения Евровидения в Международном выставочном центре действовал "самый высокий уровень безопасности": все посетители проверялись металлоискателями, а их вещи проходили проверку рентгеном; все запрещенные предметы и любые жидкости изымались охраной на пунктах контроля. "Поэтому каждый зритель, пройдя все ступени проверки, не представлял угрозы для артистов и зрителей шоу, находясь в зрительном зале. Поступок Седюка является неприемлемым и недопустимым, и противоречит общепринятым нормам поведения", - говорят украинские организаторы конкурса.
Напомним, во время финала Евровидения-2017 в ночь на 14 мая во время выступления Джамалы с премьерой песни I believe in U на сцену выбежал мужчина из зрительного зала, обернутый флагом Австралии, и частично обнажился. Этот инцидент попал в прямой эфир шоу.
По информации правоохранителей, этот поступок совершил украинец Виталий Седюк, который также известен подобными выходками в отношении Мадонны в 2011 году, Уиллом Смитом в 2012-м, а в 2013 году он пытался получить награду Grammy вместо певицы Адель.
По словам главы МВД Арсена Авакова, суд изберет пранкеру наказание - от штрафа до пяти лет лишения свободы. "А пока этот позор страны, сможет реализовывать свое «хобби» в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим «хобби» - я бы ему не советовал", - написал министр в своем Facebook.