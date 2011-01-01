Оргкомитет Евровидения-2017 проводит внутреннее расследование инцидента с Седюком

Организационный комитет песенного конкурса Евровидение-2017 проводит собственное внутреннее расследование инцидента, который произошел во время выступления Джамалы, когда пранкер Виталий Седюк выбежал на сцену и показал свою «пятую точку», сообщает пресс-служба конкурса.

Кроме того, оргкомитет извинился перед Джамалой и ее командой за форс-мажорный случай.

"Мы возмущены, и никоим образом не поддерживаем такие провокации. Виновник должен понести ответственность за то, что совершил", - говорит исполнительный продюсер Евровидения-2017 Павел Грицак.

В пресс-служба конкурса отмечают, что во время проведения Евровидения в Международном выставочном центре действовал "самый высокий уровень безопасности": все посетители проверялись металлоискателями, а их вещи проходили проверку рентгеном; все запрещенные предметы и любые жидкости изымались охраной на пунктах контроля. "Поэтому каждый зритель, пройдя все ступени проверки, не представлял угрозы для артистов и зрителей шоу, находясь в зрительном зале. Поступок Седюка является неприемлемым и недопустимым, и противоречит общепринятым нормам поведения", - говорят украинские организаторы конкурса.