Голосование: выбираем лучший ролик о переходе на «цифру»

Сентябрь все ближе, а с ним и отключение аналогового телевещания. Каналы и медиагруппы, само собой, готовятся к этому дню серьезно, но и телезрителям тоже расслабляться не стоит. Поэтому Нацсовет во вопросам телевидения и радиовещания рекомендует напоминать им о переходе на цифровое вещание с помощью одобренных социальных роликов.
Первый ролик сугубо информативный, он детально раскрывает зрителям основные нюансы происходящего.
Второй ролик чуть более развлекательный. Информации меньше, зато внимание привлекает.
Третий ролик призывного характера и обращается напрямую к сердцам телезрителей.
Четвертый ролик от StarLightMedia и «1+1 медиа» не такой информативный, как предыдущие, но снят по правилам классической рекламы. Он сравнивает переход на цифровое вещание с романтическими приключениями.