ТЕЛЕКРИТИКА

Голосование: выбираем лучший ролик о переходе на «цифру»

Общество

Сентябрь все ближе, а с ним и отключение аналогового телевещания. Каналы и медиагруппы, само собой, готовятся к этому дню серьезно, но и телезрителям тоже расслабляться не стоит. Поэтому Нацсовет во вопросам телевидения и радиовещания рекомендует напоминать им о переходе на цифровое вещание с помощью одобренных социальных роликов.


«Телекритика» предлагает посмотреть четыре ролика и выбрать среди них один, который, по вашему мнению, лучше всего мотивирует переходить на «цифру». Вот наши номинанты.
1

Первый ролик сугубо информативный, он детально раскрывает зрителям основные нюансы происходящего.

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2

Второй ролик чуть более развлекательный. Информации меньше, зато внимание привлекает.

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3

Третий ролик призывного характера и обращается напрямую к сердцам телезрителей.

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4

Четвертый ролик от StarLightMedia и «1+1 медиа» не такой информативный, как предыдущие, но снят по правилам классической рекламы. Он сравнивает переход на цифровое вещание с романтическими приключениями.

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