Голосование: выбираем лучший ролик о переходе на «цифру»

Сентябрь все ближе, а с ним и отключение аналогового телевещания. Каналы и медиагруппы, само собой, готовятся к этому дню серьезно, но и телезрителям тоже расслабляться не стоит. Поэтому Нацсовет во вопросам телевидения и радиовещания рекомендует напоминать им о переходе на цифровое вещание с помощью одобренных социальных роликов.

«Телекритика» предлагает посмотреть четыре ролика и выбрать среди них один, который, по вашему мнению, лучше всего мотивирует переходить на «цифру». Вот наши номинанты. 1 Первый ролик сугубо информативный, он детально раскрывает зрителям основные нюансы происходящего. _ _ 2 Второй ролик чуть более развлекательный. Информации меньше, зато внимание привлекает. _ _ 3 Третий ролик призывного характера и обращается напрямую к сердцам телезрителей. _ _ 4 Четвертый ролик от StarLightMedia и «1+1 медиа» не такой информативный, как предыдущие, но снят по правилам классической рекламы. Он сравнивает переход на цифровое вещание с романтическими приключениями. _ _