Опра дала совет молодежи

«Самая высокая честь на Земле, которую вы когда-либо будете иметь – это честь быть самой собой», – сказала Уинфри в программе «Доброе утро, Америка».

Конечно, зарабатывать деньги и заботиться о своих семьях – также неотъемлемая часть жизни женщины, сказала телеведущая. Но единственной работой в мире она считает поиск себя и причины своего появления на Земле.

64-летняя теледива рассказала о поиске своего внутреннего компаса в ответ на вопрос 14-летней девочки, которая попросила у нее совета для молодых девушек, которые хотят изменить мир. Опра также сказала, что успех и качество жизни женщины не зависит от ее расы или бэкграунда.

Вопрос задала американка по имени Тэйлор Ричардсон. Она собрала 50 тыс. долларов для того, чтобы отправить сверстниц в кинотеатр на просмотр детского фильма с участием Уинфри под названием «Излом времени».