ТЕЛЕКРИТИКА

ООН призывает расследовать деятельность сайта «Миротворец»

Общество

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека рекомендовало украинским властям провести расследование деятельности сайта «Миротворец». Как сообщает ТАСС, такая рекомендация содержится в заключительной части опубликованного сегодня в Женеве доклада о нарушениях прав и свобод в Украине.

Авторы доклада напоминают, что 7 июля Национальная полиция открыла уголовное производство в отношении сайта. "Управление Верховного комиссара приветствует этот шаг и настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта", – говорится в документе.

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Напомним, сайт «Миротворец», который СМИ связывают с народным депутатом Антоном Геращенко, был создан весной 2014 года. Туда попадают имена людей, которые, по мнению сайта, могли совершить преступления против национальной безопасности Украины.

Фото: ТК

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