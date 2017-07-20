ООН обеспокоена нераскрытием убийства Павла Шеремета

В Организации объединенных наций обеспокоены, что украинские правоохранители до сих пор не расследовали убийство журналиста Павла Шеремета. Как сообщает «Украинская правда», об этом сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер на презентации 19-го доклада организации о ситуации с правами человека в нашей стране.

"Беспокойство вызывает ослабление защиты выражения мнений в средствах массовой информации. Прошло чуть больше года после убийства журналиста Павла Шеремета, однако расследования его смерти нет", – подчеркнула она.