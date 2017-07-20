ТЕЛЕКРИТИКА

ООН обеспокоена нераскрытием убийства Павла Шеремета

Общество

В Организации объединенных наций обеспокоены, что украинские правоохранители до сих пор не расследовали убийство журналиста Павла Шеремета. Как сообщает «Украинская правда», об этом сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер на презентации 19-го доклада организации о ситуации с правами человека в нашей стране.

"Беспокойство вызывает ослабление защиты выражения мнений в средствах массовой информации. Прошло чуть больше года после убийства журналиста Павла Шеремета, однако расследования его смерти нет", – подчеркнула она.

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Кроме того, ООН обеспокоена тем, что в Украине участились случаи высылки иностранных журналистов, как утверждают правоохранители, за ведение антиукраинской пропаганды.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, в котором он направлялся на работу.

12 июля 2017 года Комитет защиты журналистов представил в Киеве свой отчет «Отказ от правосудия: расследование убийства Павла Шеремета в Украине не дало результатов». В нем говорится об отсутствии конкретных результатов в расследовании, а также содержится рекомендация Украине задействовать все необходимые ресурсы для установления организаторов преступления, изучив его журналистскую деятельность в Украине как потенциальный мотив убийства.

Фото: Ru.krymr.com

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