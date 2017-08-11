Омбудсмен проверяет обстоятельства обыска в «Вестях»

Напомним, 14 июля Нацполиция и Военная прокуратура провели обыски в редакции газеты и сайта «Вести» и радио. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, они проводились в рамках расследования дела о "преступной организации Януковича-Клименко". Правоохранители сообщили, что заблокировали имущество «группировки Януковича-Клименко» на сумму $12 млрд.

Сами же журналисты связывают обыски с выходом журналистского расследования «Вестей.Репортер» о Матиосе.

Фото: Facebook-страница Уполномоченного Верховной Рады по правам человека