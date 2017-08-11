ТЕЛЕКРИТИКА

Омбудсмен проверяет обстоятельства обыска в «Вестях»

Общество

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская направила в Генеральную прокуратуру запрос о проведении проверки в отношении обстоятельств обыска в «Вестях», проходившего 14 июля.

Как сообщает пресс-служба «Медиа холдинга Вести Украина», проверка инициирована омбудсменом после двух коллективных обращений сотрудников компании относительно нарушения профессиональных и личных прав в ходе обыска.

"Будем с нетерпением ждать отчета о результатах проверки. Для наших читателей и международного сообщества давно очевидно, что обыски, травля и запугивание журналистов недопустимы", – говорит шеф-редактор газеты «Вести» и сайта vesti-ukr.com Оксана Омельченко.

Дуся

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Напомним, 14 июля Нацполиция и Военная прокуратура провели обыски в редакции газеты и сайта «Вести» и радио. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, они проводились в рамках расследования дела о "преступной организации Януковича-Клименко". Правоохранители сообщили, что заблокировали имущество «группировки Януковича-Клименко» на сумму $12 млрд.

Сами же журналисты связывают обыски с выходом журналистского расследования «Вестей.Репортер» о Матиосе.

Фото: Facebook-страница Уполномоченного Верховной Рады по правам человека

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