Олега Сенцова тайно перевели в другую российскую тюрьму

По информации членов Общественной наблюдательной комиссии, условия в камере хорошие: камера после свежего ремонта, чистая, сухая. "Олег чувствует себя хорошо, улыбается. По словам правозащитников, Олег Сенцов передавал всем привет", – сообщается на сайте.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд РФ приговорил Сенцова и активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. Они были признаны участниками террористической группировки, якобы готовившей теракты в Крыму.

В октябре 2016-го Россия официально отказала Украине в передаче режиссера.