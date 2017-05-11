Олега Сенцова тайно перевели в другую российскую тюрьму

Российские правозащитники узнали, что украинский режиссер Олег Сенцов был переведен из якутской колонии в СИЗО-1 города Иркутск.
Как сообщается на сайте Совета правозащитников Иркутской области, режиссер находится на подвале «красного» корпуса иркутской тюрьмы – в одиночке.
Сам Сенцов сообщил правозащитникам, что не знает, почему его этапировали, никаких объяснений ему не давали, просто перевезли.
По информации членов Общественной наблюдательной комиссии, условия в камере хорошие: камера после свежего ремонта, чистая, сухая. "Олег чувствует себя хорошо, улыбается. По словам правозащитников, Олег Сенцов передавал всем привет", – сообщается на сайте.
Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд РФ приговорил Сенцова и активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. Они были признаны участниками террористической группировки, якобы готовившей теракты в Крыму.
В октябре 2016-го Россия официально отказала Украине в передаче режиссера.