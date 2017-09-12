Олега Сенцова этапируют в самую северную колонию России

Украинского режиссера Олега Сенцова, которого в начале сентября вывезли из якутской колонии, переводят в самую северную колонию строгого режима в поселке Харп, которая известна своими суровыми условиями содержания. Как сообщается на сайте «Открытая Россия», об этом стало известно из письма режиссера правозащитнице Зое Световой.
По ее словам, письмо датировано 17 сентября, на конверте указано: «Тюменская область, ФКУ СИЗО-1, г. Тюмень, печать инспектора по проверке корреспонденции. Отправлено 21.09.17».До Москвы письмо шло неделю.
"Вывезли резко из Якутии и везут в Ямало-Ненецкий автономный округ. А там только одно место для отбывания наказания – это легендарные Харпы. Как там было, и как там есть, я думаю, что ты знаешь лучше меня. Ничего хорошего от этой командировки не жду. Тем более, проехав иркутский и омский централы, имею себе некоторое представление о том, как бывает плохо и не только по рассказам.Физически меня, конечно, никто не трогает, но ты прекрасно понимаешь, что эта система может извращенно наказывать и издеваться, не применяя грубую силу", – пишет Сенцов.
По словам украинца, перед отъездом якутский оперотдел отдал ему вместе с коробкой со старыми письмами и около 100 новых писем, которые собирались в течение года, и около десяти книг, которые ему прислали.
"Кстати, о добрых поступках, которые приводят к не всегда хорошим результатам.Климкин (министр иностранных дел Украины. – Ред.) пытался до меня дозвониться на мой День рождения в июле, и приезжали Pussy Riot с Алехиной в Якутск меня поддержать. Это очень здорово! Но вместо звонка мне дали очередное ШИЗО (четвертое или пятое даже), а потом вообще вывезли в более жесткое место – Харп. Приказ об этом ФСИН России подписал в конце июля. Это вовсе не значит, что не надо ничего делать. – рассказал также режиссер. – Вы там, на свободе, можете делать все, что считаете нужным в поддержку меня или других политзеков, просто знайте, что у местных правоприменителей своя логика в голове, и реагируют они зачастую вот так".
Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд РФ приговорил Сенцова и активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. Они были признаны участниками террористической группировки, якобы готовившей теракты в Крыму. В октябре 2016-го Россия официально отказала Украине в передаче режиссера.
В начале сентября российские сообщили, что Сенцов был этапирован из якутской колонии в СИЗО-1 города Иркутск.
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