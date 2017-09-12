Олега Сенцова этапируют в самую северную колонию России

Украинского режиссера Олега Сенцова, которого в начале сентября вывезли из якутской колонии, переводят в самую северную колонию строгого режима в поселке Харп, которая известна своими суровыми условиями содержания. Как сообщается на сайте «Открытая Россия», об этом стало известно из письма режиссера правозащитнице Зое Световой.

По ее словам, письмо датировано 17 сентября, на конверте указано: «Тюменская область, ФКУ СИЗО-1, г. Тюмень, печать инспектора по проверке корреспонденции. Отправлено 21.09.17».До Москвы письмо шло неделю.

"Вывезли резко из Якутии и везут в Ямало-Ненецкий автономный округ. А там только одно место для отбывания наказания – это легендарные Харпы. Как там было, и как там есть, я думаю, что ты знаешь лучше меня. Ничего хорошего от этой командировки не жду. Тем более, проехав иркутский и омский централы, имею себе некоторое представление о том, как бывает плохо и не только по рассказам.Физически меня, конечно, никто не трогает, но ты прекрасно понимаешь, что эта система может извращенно наказывать и издеваться, не применяя грубую силу", – пишет Сенцов.