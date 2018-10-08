Олег Сенцов пишет сценарий для нового фильма

Об этом сообщает газета «Известия», которой дал комментарий заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

«Он [Сенцов] уже начал писать сценарий для будущего фильма. Это будет рассказ о жизни в тюрьме и заключенных. Поэтому вдохновение его не покидает», – рассказал Максименко.

Напомним, политзаключенный Олег Сенцов осужден в РФ по обвинению в терроризме на 20 лет тюрьмы. В середине мая Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех политзаключенных украинцев, отбывающих наказание в России.

Спустя 145 дней, 5 октября, режиссер принял решение остановить голодовку. До этого врачи поддерживали его жизнь специальными смесями.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС