ТЕЛЕКРИТИКА

Олег Сенцов пишет сценарий для нового фильма

Общество

Украинский режиссер Олег Сенцов, который 5 октября прекратил бессрочную голодовку, пишет в российской колонии сценарий для своего фильма о жизни в тюрьме.


Об этом сообщает газета «Известия», которой дал комментарий заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

«Он [Сенцов] уже начал писать сценарий для будущего фильма. Это будет рассказ о жизни в тюрьме и заключенных. Поэтому вдохновение его не покидает», – рассказал Максименко.

Напомним, политзаключенный Олег Сенцов осужден в РФ по обвинению в терроризме на 20 лет тюрьмы. В середине мая Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех политзаключенных украинцев, отбывающих наказание в России.

Спустя 145 дней, 5 октября, режиссер принял решение остановить голодовку. До этого врачи поддерживали его жизнь специальными смесями.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

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