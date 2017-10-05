Оксфордский словарь объявил слово года: причем здесь главред Vogue

Составители одного из наиболее известных и крупных академических словарей английского языка –Оксфордского словаря – определили словом 2017 года «youthquake». Оно означает значимое культурное, политическое или социальное изменение, возникшее под действием или влиянием молодежи.
Слово «youthquake» образовано из слов «earthquake» (землетрясение) и «youth» (молодежь). Впервые его использовала в 1965 году главный редактор Vogue Диана Вриланд, говоря об изменениях в моде и музыке.
По словам редакторов, в нынешнем году по сравнению с прошлым это слово употребляли в пять раз чаще. Например, в Британии его часто использовали в июне в связи с неудачным выступлением консерваторов на выборах в парламент – удачный результат лейбористов связали именно с голосованием молодежи. Еще один пик был в сентябре во время выборов в Новой Зеландии.
На звание «Слово года» также претендовали «kompromat» (компромат), «antifa» (движение антифашистов), «gorpcore» (стиль в одежде), «broflake» (человек, чувства которого легко ранить, в частности из-за консервативности его взглядов), «milkshake duck» (человек или вещь, вызывающие одобрение в соцсетях до тех пор, пока о нем не узнают что-то плохое) и «fragility» (дискомфорт и беззащитность, которую ощущает белокожий человек, когда слышит о расовом неравенстве и несправедливости).
Напомним, в 2016 году Оксфордский словарь признал словом года «post-truth» (постправда), в 2015-м –«эмодзи» (символ, обозначающий лицо со слезами радости), в 2014-м – «vape» (курение электронной сигареты).