Объявлены победители нового конкурса журналистских расследований имени Сергиенко

Так, победителями премии стали: в номинации «Лучшее расследование в интернет-СМИ» – журналистка проекта «Схемы: коррупция в деталях» Валерия Егошина за работу «Киев: Наследие в руинах»; «Лучшее расследование в местных интернет-СМИ» – журналистка проекта «Ні корупції» Елена Чернышева за работу «Маленький бизнес в онкодиспансере, или как в Одессе больные дважды платят за лекарства»; «Лучшее расследование в печатном СМИ» – журналист газеты «Зеркало недели» Олег Перетяка за работу «Аренда в военном ведомстве: коррупция или мошенничество»; «Лучше расследование среди местных печатных СМИ» – журналист газеты «Вільне.ПРЕСА» Евгений Гапич за работу «Мусорные» войны: фильтрат – коломиянам, миллионы – бизнесменам»; «Лучшее ТВ-расследование» – журналистка ICTV Дарья Отченашенко за работу «Зэки-рабы»; «Лучшее ТВ-расследование. Местные СМИ» – журналисты программы «Стоп корупції» на «5 канале» Александр Мамай и Наталья Мальцева за работу «Коррупционные схемы незаконной добычи песка в Киевской области: «Золотые пески», «Песчаные войны»; «Лучшее расследование общественных активистов, блогеров» – Александр Волошин за проект «Кто купил Украину» и Евгений Лисичкин за работу «Тендерный покер: Как у Кернеса играют с ProZorro».

Диплом «За весомый вклад в раскрытие убийства героя Небесной сотни Василия Сергиенко» получил журналист черкасского издания «Дзвін» Игорь Сычев. А Гран-при от оргкомитета удостоилась Татьяна Заровня за работу «Безнаказанность «Панды» как зеркало контрреволюции, которая победила».

В рамках мероприятия также состоялся премьерный показ документального фильма, посвященного обстоятельствам гибели Василия Сергиенко.

Фото: serhienko.org