ОБСЕ обратилась к Климкину из-за выдворения иностранных журналистов из Украины

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы средств массовой информации обратился с письмом к главе украинского министерства иностранных дел Павлу Климкину из-за "практики выдворения иностранных журналистов из страны". Об этом сообщает Inform-ua со ссылкой на сайт ОБСЕ.

"Выдворение журналистов или запрет их въезда в Украину это тревожные и чрезмерные меры, особенно, когда эти действия не имеют прозрачности и надлежащего механизма апелляции", – заявил представитель ОБСЕ Арлем Дезир.

Он добавил, что государства-члены ОБСЕ обязались улучшить условия, при которых журналисты из одной страны практикуют свою профессию в другой.