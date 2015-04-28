ТЕЛЕКРИТИКА

ОБСЕ обратилась к Климкину из-за выдворения иностранных журналистов из Украины

Общество

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы средств массовой информации обратился с письмом к главе украинского министерства иностранных дел Павлу Климкину из-за "практики выдворения иностранных журналистов из страны". Об этом сообщает Inform-ua со ссылкой на сайт ОБСЕ.

"Выдворение журналистов или запрет их въезда в Украину это тревожные и чрезмерные меры, особенно, когда эти действия не имеют прозрачности и надлежащего механизма апелляции", – заявил представитель ОБСЕ Арлем Дезир.

Он добавил, что государства-члены ОБСЕ обязались улучшить условия, при которых журналисты из одной страны практикуют свою профессию в другой.

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Напомним, по словам пресс-секретаря СБУ, журналистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в Российскую Федерацию. 

Фото: 112.ua

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