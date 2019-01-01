«Общественное» за гранты запускает мобильные приложения для своих радиостанций

Об этом сообщает пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Теперь благодаря приложению suspilne.radio можно слушать все три радиостанции «Общественного» – «UA:Українське радіо», «UA:Радіо Промінь», «UA:Радіо Культура» – в прямом эфире и в записи, где бы вы ни были.

Приложение также позволяет узнавать расписание эфиров каждой из радиостанций, выбирать отдельные программы или спецпроекты для прослушивания, увидеть любимых радиоведущих или сохранить нужную запись на свое мобильное устройство.

«Самый лучший праздник – когда в условиях, мягко говоря, сдержанного отношения украинских политических элит к независимости общественного вещателя, и, как следствие, очень ограниченного ресурса – запускается новый продукт на приличном уровне. В этом случае я говорю о мобильных приложениях для «Українського радіо», созданных Digital-командой «Общественного» благодаря поддержке Совета Европы, – сказал глава правления «Общественного» Зураб Аласания. – Качайте и устанавливайте, слушайте и наслаждайтесь – но осторожно, потому что «Українське радіо» в приложениях – это почти legalize: подсадит – не сможете соскочить».

Как писала «Телекритика», запуск проекта ранее анонсировал генеральный продюсер «Украинского радио» Дмитрий Хоркин. Сумма затраченных на запуск приложения средств не разглашается.

Запуск приложения в День работника радио, телевидения и связи Украины совпадает с Днем рождения «Украинского радио». 16 ноября УР празднует свое 94-летие. Своим слушателям общественные радиостанции обещают трансляцию вечернего концерта оркестра «Українського радіо» в Доме звукозаписи в Киеве.

Фото – НОТУ