«Общественное» получило предупреждение за скрытую рекламу целительницы

Нацсовет по телевидению и радиовещанию объявил предупреждение николаевскому филиалу Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) из-за трансляцию скрытой рекламы народной целительницы.

Как сообщает пресс-служба регулятора, такое решение принято на основании результатов внеплановой проверки.

Проверка подтвердила, что в эфире телеканала «Николаев» в передаче, которая транслировалась в марте, с участием «спасительницы Вести» была очевидна рекламная информация по услугам гадания и целительства, не отделенная в начале и в конце от другой информации словом «реклама». Также была представлена ​​информация о наличии у нее соответствующего специального разрешения на занятие народной медициной.

Член правления «Общественного», отвечающий за региональные филиалы, Николай Чернотицкий признал нарушение. "Этот инцидент будет обязательно учтен во время проведения будущего конкурса на должность директора (николаевского филиала. – ТК). На данный момент, с юридической точки зрения, у нас уже нет оснований вынести ему выговор за это нарушение. Но это не снимает с нас ответственности как с общественного вещателя за размещение данного материала", – сказал он.

Напомним, внеплановую проверку компании Нацсовет назначил в августе.

Фото: Пресс-служба канала «UA:Перший»