«Общественное» отрицает сотрудничество со спецслужбами

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) заявляет, что не имеет со спецслужбами отношений, выходящих за пределы официальных, и не сотрудничает ни с одной из них.
"С самого начала своего создания в 2017 году НОТУ декларировала принципы, основанные на общемировых практиках журналистских стандартов, свободы слова и демократических ценностях, и будет придерживаться их при любых обстоятельствах", – подчеркивается в заявлении компании.
В «Общественном» рассказали, что Павел Шаройко работает в зарубежной корреспондентской сети «Українського радіо» с 2015 года и добросовестно и качественно выполнял репортерскую работу, освещая самые разные темы по заказу информационной службы радиостанции.
Также там отметили, что зарубежная часть информслужбы не требует ежедневной связи с каждым из корреспондентов – задачи ставят в случае возникновения информационного повода. "Именно поэтому отсутствие связи с корреспондентом не выяснилась мгновенно, а когда такая проблема возникла – жена попросила оформить мужу отпуск по «семейным обстоятельствам». Причину такой просьбы Елена объяснила 17 ноября, накануне добравшись в Киев: адвокат, назначенный задержанному государственными органами Беларуси, предупредил ее о «подписке о неразглашении»", – уточнили в НОТУ.
В связи с этим «Общественное» направило официальные запросы в Министерство иностранных дел Украины, СБУ и консульство Украины в Беларуси, а также помогало супругеШаройко, которая с вместе восьмилетним ребенком осталась без крыши над головой финансовой поддержки.
"Что касаетсядействий в отношении самого Павла Шаройко: есть грань, за пределами которой возможности НОТУ по защите собкора заканчиваются и начинается компетенция государства по защите гражданина Украины.НОТУ предполагает, что отсутствие любой официальной реакции или заметной активности государства в этом деле имеет свой резон, непонятный гражданам Украины. НОТУ вместе с семьей Павла Шаройко надеется, что в ближайшее время государство Украина сделает все возможное для защиты своего гражданина и возвращения его домой", – сказано в заявлении.
Напомним, 17 ноября глава правления НОТУ Зураб Аласания сообщил о задержании белорусскими правоохранителями корреспондента «Українського радіо» в этой стране Павла Шаройко и обвинении его в шпионаже.
Фото: Day.kyiv.ua
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