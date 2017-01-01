«Общественное» отрицает сотрудничество со спецслужбами

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) заявляет, что не имеет со спецслужбами отношений, выходящих за пределы официальных, и не сотрудничает ни с одной из них.

"С самого начала своего создания в 2017 году НОТУ декларировала принципы, основанные на общемировых практиках журналистских стандартов, свободы слова и демократических ценностях, и будет придерживаться их при любых обстоятельствах", – подчеркивается в заявлении компании.

В «Общественном» рассказали, что Павел Шаройко работает в зарубежной корреспондентской сети «Українського радіо» с 2015 года и добросовестно и качественно выполнял репортерскую работу, освещая самые разные темы по заказу информационной службы радиостанции.

Также там отметили, что зарубежная часть информслужбы не требует ежедневной связи с каждым из корреспондентов – задачи ставят в случае возникновения информационного повода. "Именно поэтому отсутствие связи с корреспондентом не выяснилась мгновенно, а когда такая проблема возникла – жена попросила оформить мужу отпуск по «семейным обстоятельствам». Причину такой просьбы Елена объяснила 17 ноября, накануне добравшись в Киев: адвокат, назначенный задержанному государственными органами Беларуси, предупредил ее о «подписке о неразглашении»", – уточнили в НОТУ.