Общественный телеканал «Перший» обзавелся телемагазином ювелирных изделий

Напомним, ранее НОТУ публично сообщала, что отказывается от рекламы алкоголя и политической рекламы в предвыборный период, аргументировав это несоответствием стандартам общественного вещания.

В начале октября новым коммерческим директором НОТУ стал Юрий Слободянюк – бывший директор телевизионных сейлеров «Видео Интернешнл», «Максимум», «Медиа Интернешнл Сервис» и др. 4 октября напрезентации новой стратегии по продажам рекламного времени глава правления НОТУ Зураб Аласания сообщил, что вся реклама, которая будет попадать в эфир телерадиоканалов НОТУ, не должна противоречить принципам общественного вещания. Исполнительный директор НОТУ Александр Лиев говорил об «экологичной» рекламе: «Общественное» отфильтрует рекламу некоторых видов БАДов, телемагазинов и проектов, за которыми стоят политики или политические силы.

По данным «Телекритики», минута трансляции телемагазина в эфире телеканала стоит 50–150 гривен. Таким образом, в месяц телеканал заработает не больше 100–300 тысяч гривен.

Напомним, государственная дотация НОТУ по закону должна составлять 0,2% госбюджета за прошлый год (1,7 млрд грн в 2019-м). В этом году НОТУ получило из госбюджета 776 млн гривен вместо прописанных по закону 1,5 млрд грн. В 2019-м Верховная рада планирует выделить НОТУ 1 млрд гривен. Соответствующая сумма указана в принятом 18 октября в первом чтении госбюджете на 2019 год. Изначально в поступившем в парламент от Кабинета министров документе фигурировала другая сумма – 1 млрд 816 млн 100 тыс. гривен. В ходе голосования финансирование НОТУ было урезано в пользу медицины (поправки нардепов «Возрождения» Антона Яценко и Виктора Бондаря). Глава НОТУ Зураб Аласания тогда сообщил, что, если конечная сумма дотации будет меньше 1 млрд гривен, компания закроет региональные филиалы.

«Телекритика» поинтересовалась у пресс-службы НОТУ, почему телемагазин «Тюсо» выходит только на телеканале «Перший»? Готова ли НОТУ как общественная компания нести ответственность за качество товаров, которые продаются в телемагазине? Считает ли компания существенным доход от телеторговли? На что он будет потрачен?

В пресс-службе НОТУ предоставили такой ответ: "Телемагазин выходит только на "Першому", поскольку рекламодатели обратились за размещение именно на этом телеканале, а не на других. В связи с принятием антикризисных мер (подробнее со всем перечнем можно ознакомиться здесь) были внесены изменения во внутренние документы НОТУ, формирующие основы рекламной и спонсорской политики, именно эти изменения позволили расширить возможности коммерческого сотрудничества, в том числе с телемагазина. Ранее мы отказались от такого размещения, однако финансовая ситуация заставила пересмотреть это решение. В условиях тотального недофинансирования, телерадиокомпания пытается увеличить коммерческие доходы законно, при этом не нарушая ключевые ценности, принципы и основы существования Общественного. Средства с коммерческого счета могут быть направлены на любые текущие нужды Общественного. Есть много крайне необходимых расходов, которые должна осуществить компания до конца года и большой дефицит средств. Именно на эти статьи расходов будут направлены полученные коммерческие средства".

Фото – скриншот эфира «Першого»