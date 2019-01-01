ТЕЛЕКРИТИКА

Общественный телеканал «Перший» обзавелся телемагазином ювелирных изделий

Ранее руководство вещателя обещало избегать рекламы, которая противоречит стандартам общественного вещания

Общество

Общественный телеканал «Перший» начал трансляцию телемагазина ювелирных изделий «Тюсо». Телеторговля выходит в ночном эфире телеканала каждый день в слоте 00:00–01:10, начиная с 6 ноября. Телемагазин транслируется в рамках антикризисных мер из-за недофинансирования Национальной общественной телерадиокомпании Украины.


Из вещателей холдинга телемагазин «Тюсо» выходит в эфир только на телеканале «Перший», на канале «Культура» и 25 региональных телеканалах такая реклама отсутствует. Телемагазин, к примеру, предлагает зрителям купить цепочку, покрытую «тремя слоями золота» и украшение с «марсианским топазом от бесплодия».

Напомним, ранее НОТУ публично сообщала, что отказывается от рекламы алкоголя и политической рекламы в предвыборный период, аргументировав это несоответствием стандартам общественного вещания.

В начале октября новым коммерческим директором НОТУ стал Юрий Слободянюк – бывший директор телевизионных сейлеров «Видео Интернешнл», «Максимум», «Медиа Интернешнл Сервис» и др. 4 октября напрезентации новой стратегии по продажам рекламного времени глава правления НОТУ Зураб Аласания сообщил, что вся реклама, которая будет попадать в эфир телерадиоканалов НОТУ, не должна противоречить принципам общественного вещания. Исполнительный директор НОТУ Александр Лиев говорил об «экологичной» рекламе: «Общественное» отфильтрует рекламу некоторых видов БАДов, телемагазинов и проектов, за которыми стоят политики или политические силы.

По данным «Телекритики», минута трансляции телемагазина в эфире телеканала стоит 50–150 гривен. Таким образом, в месяц телеканал заработает не больше 100–300 тысяч гривен.

Напомним, государственная дотация НОТУ по закону должна составлять 0,2% госбюджета за прошлый год (1,7 млрд грн в 2019-м). В этом году НОТУ получило из госбюджета 776 млн гривен вместо прописанных по закону 1,5 млрд грн. В 2019-м Верховная рада планирует выделить НОТУ 1 млрд гривен. Соответствующая сумма указана в принятом 18 октября в первом чтении госбюджете на 2019 год. Изначально в поступившем в парламент от Кабинета министров документе фигурировала другая сумма – 1 млрд 816 млн 100 тыс. гривен. В ходе голосования финансирование НОТУ было урезано в пользу медицины (поправки нардепов «Возрождения» Антона Яценко и Виктора Бондаря). Глава НОТУ Зураб Аласания тогда сообщил, что, если конечная сумма дотации будет меньше 1 млрд гривен, компания закроет региональные филиалы.

«Телекритика» поинтересовалась у пресс-службы НОТУ, почему телемагазин «Тюсо» выходит только на телеканале «Перший»? Готова ли НОТУ как общественная компания нести ответственность за качество товаров, которые продаются в телемагазине? Считает ли компания существенным доход от телеторговли? На что он будет потрачен?

В пресс-службе НОТУ предоставили такой ответ: "Телемагазин выходит только на "Першому", поскольку рекламодатели обратились за размещение именно на этом телеканале, а не на других. В связи с принятием антикризисных мер (подробнее со всем перечнем можно ознакомиться здесь) были внесены изменения во внутренние документы НОТУ, формирующие основы рекламной и спонсорской политики, именно эти изменения позволили расширить возможности коммерческого сотрудничества, в том числе с телемагазина. Ранее мы отказались от такого размещения, однако финансовая ситуация заставила пересмотреть это решение. В условиях тотального недофинансирования, телерадиокомпания пытается увеличить коммерческие доходы законно, при этом не нарушая ключевые ценности, принципы и основы существования Общественного. Средства с коммерческого счета могут быть направлены на любые текущие нужды Общественного. Есть много крайне необходимых расходов, которые должна осуществить компания до конца года и большой дефицит средств. Именно на эти статьи расходов будут направлены полученные коммерческие средства".

Фото – скриншот эфира «Першого»

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