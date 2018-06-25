НСЖУ зафиксировал три новых нападения на журналистов в августе

Первый инцидент месяца произошел 2 августа в Одессе. В припаркованный легковой автомобиль журналиста Григория Козьмы въехал грузовик. Журналист в этот момент находился в машине и в последний момент успел выскочить. По мнению пострадавшего, этот инцидент не был случайностью.

«Нападение связываю исключительно со своей профессиональной деятельностью, – рассказал Григорий. – К такой наглости привел ряд публикаций-расследований, связанных с деятельностью местных чиновников».

Второе нападение произошло 3 августа в Киеве. Во время пресс-конференции ювелирного дома Zarina в помещение пресс-центра информагентства «Українські новини» ворвались два десятка неизвестных и начали забрасывать спикеров куриными яйцами, бить людей и крушить помещение.