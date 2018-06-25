НСЖУ зафиксировал три новых нападения на журналистов в августе

Согласно данным мониторинга «Индекс физической безопасности журналистов Украины», который проводит Национальный союз журналистов Украины, с начала 2018 года произошло 56 нападений на сотрудников СМИ. За июль было зафиксировано восемь инцидентов, за август – три.
Первый инцидент месяца произошел 2 августа в Одессе. В припаркованный легковой автомобиль журналиста Григория Козьмы въехал грузовик. Журналист в этот момент находился в машине и в последний момент успел выскочить. По мнению пострадавшего, этот инцидент не был случайностью.
«Нападение связываю исключительно со своей профессиональной деятельностью, – рассказал Григорий. – К такой наглости привел ряд публикаций-расследований, связанных с деятельностью местных чиновников».
Второе нападение произошло 3 августа в Киеве. Во время пресс-конференции ювелирного дома Zarina в помещение пресс-центра информагентства «Українські новини» ворвались два десятка неизвестных и начали забрасывать спикеров куриными яйцами, бить людей и крушить помещение.
«Мебель и окна удалось отмыть, а вот стены и потолок, а также настенное полотно, расположенное за спинами гостей, пострадали сильно. Поэтому здесь пришлось все перекрашивать и заказывать новое полотно. В итоге - двадцать пять тысяч гривен убытков, - уточнил директор ИА «Украинские новости» Денис Иванеско. - По факту нападения подали заявление правоохранителям. На сегодня удалось установить личность одного из нападавших, из-за действий которого травмировала руку участница пресс-конференции. Правоохранители подготовили и подали в прокуратуру проект уголовного производства, ждем результатов».
Ситуацию прокомментировал и глава НСЖУ Сергей Томиленко.
«Если в центре столицы беззащитными от наглой агрессии оказываются журналисты известного информационного агентства, то в обществе распространяется опасный сигнал - нападать на журналистов - безопасно!» - считает он.
Третий случай немного отличается от первых двух. 6 августа в Житомире облили зеленкой блогера Василия Муравицкого, подозреваемого в государственной измене. Он в этот момент как раз выходил из здания суда, где ему продлили домашний арест. В чем бы не обвинялся Муравицкий, пока он не является осужденным, его вина не доказана. Да и нет в украинском законодательстве такой санкции, как обливание зелёнкой. Поэтому действия нападавшего вполне можно расценивать, как мелкое хулиганство.
А пока происходят новые случаи нападения на журналистов, старые продолжают лежать на плечах всего журналистского сообщества мертвым грузом. Правоохранители берутся за их расследование крайне неохотно, а иногда и просто отказываются работать.
За последние два года в городе Каменском Днепропетровской области произошло пять случаевподжогов редакций и имущества журналистов. Из-за опасной ситуации с системнымзапугиванием СМИ Национальный союз журналистов Украины совместно сНезависимым медиа профсоюзом обратилась в Службу безопасности Украины спросьбой объединить все случаи и возбудить дело по статье о террористической деятельности.
«Изложенную в обращении информацию учтено соответствующими подразделениями Службы безопасности Украины в ходе осуществления оперативнослужебной деятельности и в случае возникновения предусмотренных законодательствомоснований будут приняты меры реагирования в соответствии с полномочиями,определенными нормативно-правовыми актами», - говорится в ответеначальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.
Очень расплывчатая формулировка, которая ни о чем не говорит пострадавшим журналистам.
«Правоохранители бездействуют - столько времени прошло, но ни продвижения в расследованиях нет. По моему делу собралось уже три тома,однако личность злоумышленника до сих пор не установлено. В частных разговорахправоохранители признаются, что расследование так и не состоится - на этонет политической воли», - объясняет главный редактор сайта «Город 5692» Сергей Гузь.
Сергей Томиленко, в свою очередь, заверяет журналистов, что НСЖУ не бросит их в беде и будет держать ситуацию в Каменском под контролем.
«События, которые в течение последних лет происходят в Каменском - а речь идет о целенаправленных поджогах редакций и системном запугиваниижурналистов - делает невозможной свободную работу СМИ. Нас возмущает ситуация, когда ряд поджогов остаются нерасследованными, а правоохранители прикрывают свою бездеятельность очередными отписками. НСЖУ требует качественного расследования всех случаев, и мы убеждены, что именно террором стоит называть системное запугивания журналистов в Днепропетровской области», - прокомментировал он.
Напомним, что недавно Печерский районный суд Киева предоставил Генеральной прокуратуре доступ к телефонным разговорам, SMS и местонахождению Натальи Седлецкой за полтора года. Коллеги журналистки и представители общественных организаций возмущены этим фактом, они подписали заявление, в котором призывают ГПУ не реализовывать данное решение суда.