НСЖУ зафиксировал 5 случаев физического нападения на журналистов. Большинство жертв – женщины

Осенний период оказался «богатым»: 3 случая в Киеве, а также – на Львовщине и в Хмельницком.

2 октября человек с ножом угрожал журналистке регионального телеканала «Интер» Ларисе Светловской. Инцидент произошел во время подготовки сюжета, когда женщина записывала комментарий чиновника с КП «Электротранс».

«Вдруг к нам подошел пьяный и нервный человек, в руках – кухонный нож. Закрыл нам камеру и приказал не снимать. Трижды звонила в полицию во время инцидента, и правоохранители приехали только через полчаса, когда нападающий после многочисленных уговоров оставил нас в покое и исчез», – в комментарии НСЖУ рассказывает Лариса Светловская.

Второе нападение произошло 10 октября в Киеве на съемочную группу телеканала NewsOne. В это время журналистка Анастасия Пшеничная освещала акцию протеста под Министерством внутренних дел. Двое агрессоров-мужчин подбежали к съемочной группе со спины и облили оператора и журналистку белым веществом (клеем или кефиром).

Также в сентябре зафиксировано нападение на еще одну журналистку телеканала NewsOne Дарину Билеру.