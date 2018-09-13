НСЖУ зафиксировал 5 случаев физического нападения на журналистов. Большинство жертв – женщины

Согласно данным мониторинга «Индекс физической безопасности журналистов Украины», в Украине с января 2018 года зафиксировано 71 проявление физической агрессии.
Осенний период оказался «богатым»: 3 случая в Киеве, а также – на Львовщине и в Хмельницком.
2 октября человек с ножом угрожал журналистке регионального телеканала «Интер» Ларисе Светловской. Инцидент произошел во время подготовки сюжета, когда женщина записывала комментарий чиновника с КП «Электротранс».
«Вдруг к нам подошел пьяный и нервный человек, в руках – кухонный нож. Закрыл нам камеру и приказал не снимать. Трижды звонила в полицию во время инцидента, и правоохранители приехали только через полчаса, когда нападающий после многочисленных уговоров оставил нас в покое и исчез», – в комментарии НСЖУ рассказывает Лариса Светловская.
Второе нападение произошло 10 октября в Киеве на съемочную группу телеканала NewsOne. В это время журналистка Анастасия Пшеничная освещала акцию протеста под Министерством внутренних дел. Двое агрессоров-мужчин подбежали к съемочной группе со спины и облили оператора и журналистку белым веществом (клеем или кефиром).
Также в сентябре зафиксировано нападение на еще одну журналистку телеканала NewsOne Дарину Билеру.
23 октября на Львовщине пострадала журналистка программы «ВІП Розслідування», которая выходит на телеканале «Правда ТУТ Львів». Когда журналистка Юлия Янишевская со съемочной группой пыталась взять интервью у председателя сельсовета села Гребенив, чиновник сначала убегал, потом покрывал нецензурной лексикой съемочную группу и, главное – вырвав микрофон из рук Юлии, заявил: «До утра ты не доживешь».
«Целый день болела рука, в которой держала микрофон. Но больнее всего было слышать угрозы, ведь выслушивать такое только за то, что ты делаешь свою работу, очень неприятно».
Заметим, что жертвами насилия становятся по большей части женщины-журналисты.
«Ненаказанные преступления порождают новую волну агрессии и насилия, а политики и ответственные лица в правоохранительных структурах вместо однозначной защиты журналистов, начинают дискуссии о "плохой журналистике", которая сама провоцирует нападения», – комментирует ситуацию глава Национального сообщества журналистов Украины Сергей Томиленко.
По результатам сентября зафиксировано 9 случаев физической агрессии против журналистов. Напомним, что экспертная группа «Индекса физической безопасности» – это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии в отношении журналистов и медиа Украины. Индекс физической безопасности журналистов Украины составляется Национальным союзом журналистов Украины совместно с партнерами: ОО «Информационная безопасность», ОО «Платформа прав человека», Академией украинской прессы и Институтом развития региональной прессы.
НСЖУ: столичная полиция прекращает расследовать нападения на журналистов из-за их же заявлений
Лариса Светловская, региональный корреспондент телеканала «Интер», член НСЖУ, Хмельницкий. 2 октября неизвестный мужчина с ножом препятствовал работе журналистки, которая снимала сюжет.
Александр Мамай, съемочная группа телеканала ZIK, Киев. 4 октября журналисты, которые находились в командировке в Дружковке Донецкой обл., пострадали от действий городского головы. Во время съемки сюжета он пытался вырвать камеру из рук оператора.
Анастасия Пшеничная, журналистка телеканала NewsOne, Киев. 10 октября в Киеве во время акции под Министерством внутренних дел агрессивно настроенные мужчины облили журналистку неизвестным белым веществом.
Виктория Доскич, корреспондент телеканала ZIK, Киев. 22 октября съемочную группу, которая проводила съемки с использованием дрона вблизи ГП «Сторонибабский спиртзавод» на Львовщине, заблокировали неизвестные, требуя показать видео.
Юлия Янишевская, журналист программы «ВИП Расследование» (выходит на телеканале «ПравдаТУТ Львов»), Львов. 23 октября сельский председатель села Гребенив препятствовал работе съемочной группы, которая пыталась взять у него комментарий. В частности, вырвал микрофон у журналистки проекта Юлии Янишевской.
«Индекс физической безопасности журналистов» в сентябре (2 новых случая):
Оксана Ковальчук, журналист Центра журналистских расследований «Сила правды», Луцк. 26 сентября на территории заказника общегосударственного значения «Воротнив» Волынской области во время съемки заместитель начальника Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства набросился на Оксану Ковальчук, пытаясь вырвать камеру.
Андрей Лактионов, главный редактор газеты «Плюс Патриот Плюс», Житомир. 28 сентября в Житомире защитников блогеров Василия Муравицкого – адвоката Андрея Гожого и местного журналиста Андрея Лактионова – госпитализировали после столкновения с представителями организации С14 в зале Королевского районного суда города.