НСЖУ требует публичного отчета по делам об убийствах журналистов

НСЖУ также призывает действующих украинских журналистов быть более солидарными и активно защищать свое право на профессию.

“Площадкой для публичного отчета, обсуждения эффективности расследований могли бы стать парламентские слушания по вопросам безопасности журналистов и свободы слова, - отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Согласно «Индексу физической безопасности журналистов», который Союз ввел совместно с партнерами, с начала 2018 года зафиксировано 57 случаев применения силы к журналистам, в 2017-м - 89. Но практически ни один из этих случаев, к сожалению, не был до сих пор надлежащим образом расследован, а виновные - существенно наказаны”.

По мнению Томиленко, 16 сентября должен стать днем напоминания украинской власти об ответственности, а журналистам - о важности профессиональной солидарности.

В регионах также присоединятся к Дню памяти. Так, в Одессе состоится чествование памяти убитого редактора «Вечерней Одессы» Бориса Деревянко, в Полтаве - шествие и возложение цветов к памятному знаку на Аллее журналистов, в Ивано-Франковской области проведут мероприятия на Аллее памяти журналистов Прикарпатья в Тлумацком районе (ровно 15 лет прошло со дня смерти оператора агентства Reuters Тараса Пацюка, погибшего в Ираке во время выполнения редакционного задания).

Также в Житомире, Ровно и Луцке пройдут молебны по погибшим украинским журналистам, а в Запорожье и Черкассах почтут память Василия Сергиенко, который был избит и похищен со двора собственного дома в городе Корсунь-Шевченковский в 2014-м году, после чего скончался (Сергиенко был активным участником Революции достоинства).

Во Львове в Музее освободительной борьбы Украины состоится мероприятие «Георгий Гонгадзе - свобода слова навсегда».