ТЕЛЕКРИТИКА

НСЖУ: столичная полиция прекращает расследовать нападения на журналистов из-за их же заявлений

Общество

В ответ на запрос Национального союза журналистов Украины следственное управление Национальной полиции в городе Киеве сообщило, что расследование трех уголовных дел о нападении на журналистов было прекращено по заявлениям самих пострадавших.


Речь идет об обращении корреспондентки холдинга «Вести» Анастасии Рейн, которой во время блокирования редакции неизвестные распылили слезоточивый газ в лицо, корреспондентки телеканала ZIK Анны Закутский, на которую напали двое мужчин во время съемки на месте скандальной застройки, и журналиста издания Politeka Вадима Дорошенко, который пострадал во время столкновения на месте строительства АЗС.

«Заявление в полиции пролежал немало времени, однако личность нападавшего так и не установили и, собственно, каких-либо существенных действий для расследования преступления так и не было сделано. Прекраснопонимаю, если даже резонансные дела, которые прогремели на всю Украину и брались под личный контроль высокими чиновниками, так и не были  доведены до суда, а виновные не получили должного наказания, то что уж говорить о моей ситуации. Поэтому и решила закрыть это дело – если по горячим следам ничего не удалось выяснить, то не верю, что нападающего найдут вообще», – рассказала Анастасия Рейн. 

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Эксперт ОО «Информационная безопасность» Татьяна Попова отмечает, что журналисты теряют доверие к правоохранительным органам из-за низкого уровня раскрытия дел, связанных с нападениями или препятствием журналистской деятельности. Собственно, за последние два года на работников СМИ было совершено десятки нападений, однако лишь единицы дел попали в суд. Поэтому неудивительно, что некоторые пострадавшие просто решают не продолжать расследование и забирают заявления.

«Вместе с тем, считаю, что полиция, предоставив ответ на запрос НСЖУ, уже сделала шаг навстречу в налаживании сотрудничества. Правда, удивляет, почему в отчет о ходе расследования попали далеко не все дела относительно нападений на журналистов в столице. В частности, киевская полиция ничего не сообщает о ходе расследования нападения на съемочную группу программы «Схемы» в аэропорту «Киев» и еще почти 10 инцидентов, зафиксированных в «Индексе физической безопасности журналистов Украины» за 2017–1918 годы», – отмечает Татьяна Попова.

Напомним, что по данным НСЖУ, в сентябре 2018 года произошло семь инцидентов с применением силы против журналистов. В шести случаях жертвами насилия стали женщины.

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