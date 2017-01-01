НСЖУ: столичная полиция прекращает расследовать нападения на журналистов из-за их же заявлений

Речь идет об обращении корреспондентки холдинга «Вести» Анастасии Рейн, которой во время блокирования редакции неизвестные распылили слезоточивый газ в лицо, корреспондентки телеканала ZIK Анны Закутский, на которую напали двое мужчин во время съемки на месте скандальной застройки, и журналиста издания Politeka Вадима Дорошенко, который пострадал во время столкновения на месте строительства АЗС.

«Заявление в полиции пролежал немало времени, однако личность нападавшего так и не установили и, собственно, каких-либо существенных действий для расследования преступления так и не было сделано. Прекраснопонимаю, если даже резонансные дела, которые прогремели на всю Украину и брались под личный контроль высокими чиновниками, так и не были доведены до суда, а виновные не получили должного наказания, то что уж говорить о моей ситуации. Поэтому и решила закрыть это дело – если по горячим следам ничего не удалось выяснить, то не верю, что нападающего найдут вообще», – рассказала Анастасия Рейн.