ТЕЛЕКРИТИКА

НСЖУ напечатает специальную газету для представителей власти

Общество

25 сентября в стенах Национального союза журналистов Украины пройдет пресс-конференция, на которой журналисты, редакторы и активисты попробуют привлечь внимание к проблемам качества доставки печатной прессы в Украине. По мнению НСЖУ, львиную долю проблем в этой сфере создает политика ПАО «Укрпошта».


На пресс-конференции будет презентован первый выпуск «газеты в защиту украинских газет» – бюллетеня НСЖУ, посвященного проблемам этой отрасли. В НСЖУ заявляют, что целевая аудитория этого бюллетеня – премьер-министр Украины, Администрация президента, народные депутаты, генеральный директор ПАО «Укрпошта» Игорь Смелянский и другие государственные служащие.

Претензий у журналистов к «Укрпоште» немало. Например, агрессивная тарифная политика, некачественная доставка, массовое сокращение отделений и реализация реформы, которая лишает граждан доступа к почтовой связи, задержка расчетов с редакциями СМИ за проведенную подписку, непартнерские отношения с издателями.

В пресс-конференции принимают участие:

– председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко;

– директор Департамента управления тиражей газеты "Сегодня" Сергей Охрименко;

– главный редактор газеты «Новый день» (Херсон) Анатолий Жупина;

– шеф-редактор газеты «ЭХО» (Житомир) Владимир Яцкевич.

Мероприятие состоится 25 сентября в 10:00 в пресс-центре НСЖУ (Киев, ул. Крещатик, 27). Аккредитация: spilka@nsju.org или по телефону (044) 234-52-09.

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