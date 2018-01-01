НСЖУ напечатает специальную газету для представителей власти

На пресс-конференции будет презентован первый выпуск «газеты в защиту украинских газет» – бюллетеня НСЖУ, посвященного проблемам этой отрасли. В НСЖУ заявляют, что целевая аудитория этого бюллетеня – премьер-министр Украины, Администрация президента, народные депутаты, генеральный директор ПАО «Укрпошта» Игорь Смелянский и другие государственные служащие.

Претензий у журналистов к «Укрпоште» немало. Например, агрессивная тарифная политика, некачественная доставка, массовое сокращение отделений и реализация реформы, которая лишает граждан доступа к почтовой связи, задержка расчетов с редакциями СМИ за проведенную подписку, непартнерские отношения с издателями.

В пресс-конференции принимают участие:

– председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко;

– директор Департамента управления тиражей газеты "Сегодня" Сергей Охрименко;

– главный редактор газеты «Новый день» (Херсон) Анатолий Жупина;

– шеф-редактор газеты «ЭХО» (Житомир) Владимир Яцкевич.

Мероприятие состоится 25 сентября в 10:00 в пресс-центре НСЖУ (Киев, ул. Крещатик, 27). Аккредитация: spilka@nsju.org или по телефону (044) 234-52-09.