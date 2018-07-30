ТЕЛЕКРИТИКА

Новый выпуск The New York Times шокирует читателей

Общество

Издание регулярно радует своих читателей нестандартными обложками и статьями, которые тут же становятся одними из самых обсуждаемых. Свежий номер The New York Times Magazine должен стать особенным не только для бренда, но и для всего мира.


Внутри журнала будет всего лишь одна историческая статья авторства Натаниэля Рича – Losing Earth («Теряя Землю»), целиком посвященная одной сложной истории, как мир пропустил промежуток, когда можно было решить проблему изменения климата. Речь идет о глобальном потеплении между 1979 и 1989 годами.

Обложка номера будет почти пустой. На черном фоне разместят только одну фразу – «Тридцать лет назад мы могли бы спасти планету».

По словам главного редактора журнала, редакция не смогла найти иного, более подходящего изображения для этого выпуска.

Свежий выпуск должен появится в магазинах в ближайшее воскресенье, но уже успел взбудоражить общественность. Теперь многие пользователи задаются вопросом – неужели человечество обречено?

Статьи по теме

Главное в разделе

Общество

Юнус Эрдогду просит украинскую власть не подвергать его жизнь опасности (ОБНОВЛЕНО)

Общество

Netflix и активистки продолжают спорить из-за сериала «Ненасытная»

Популярное на Телекритике



Дуся

Семейная жизнь Ани Лорак дала трещину

Дуся

Ведущая «Нового канала» приняла участие в танцевальном флешмобе, но нарвалась на критику

Бизнес

Леся Никитюк и еще 50 блондинок ополчились на знаменитых украинцев

Образование

«Мы – продавцы историй»: мастер-класс от Любомира Левицкого