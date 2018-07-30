Новый выпуск The New York Times шокирует читателей

Издание регулярно радует своих читателей нестандартными обложками и статьями, которые тут же становятся одними из самых обсуждаемых. Свежий номер The New York Times Magazine должен стать особенным не только для бренда, но и для всего мира.
On August 1, our entire magazine will contain one single story: Thirty years ago we had a chance to save the planet. We could have fixed climate change. We failed to act.
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Обложка номера будет почти пустой. На черном фоне разместят только одну фразу – «Тридцать лет назад мы могли бы спасти планету».
По словам главного редактора журнала, редакция не смогла найти иного, более подходящего изображения для этого выпуска.
Свежий выпуск должен появится в магазинах в ближайшее воскресенье, но уже успел взбудоражить общественность. Теперь многие пользователи задаются вопросом – неужели человечество обречено?