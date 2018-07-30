Новый выпуск The New York Times шокирует читателей

Обложка номера будет почти пустой. На черном фоне разместят только одну фразу – «Тридцать лет назад мы могли бы спасти планету».

По словам главного редактора журнала, редакция не смогла найти иного, более подходящего изображения для этого выпуска.

Свежий выпуск должен появится в магазинах в ближайшее воскресенье, но уже успел взбудоражить общественность. Теперь многие пользователи задаются вопросом – неужели человечество обречено?