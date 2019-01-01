Новый сезон «Топ-модели по-украински» будет женским

Месяц на сайте «Нового канала» шло голосование за то, каким быть третьему сезону модельного реалити: женским, смешанным или мужским. «Меньше голосов набрал чисто мужской сезон. А вот между женским и смешанным (когда за победу в проекте борются и парни, и девушки) шла нешуточная борьба. В итоге с перевесом всего в несколько десятков голосов победили девушки», – сообщает пресс-служба «Нового канала».

«Парни в следующем году в модельный дом не попадут. Зато у девушек появился еще один шанс проявить себя. На этот раз – никаких рамок и ограничений, кроме возрастных. Как всегда, анкеты принимаются от ребят старше 16 лет. Кастинги на новый сезон уже открыты», – говорит ведущая проекта Алла Костромичева.

«Смешанный сезон был экспериментом, – говорит руководитель проекта Алена Звирык. – Мне кажется, очень удачным экспериментом. Несмотря на то, что большинство наших зрителей – девочки, им было интересно наблюдать за парнями, выбирать себе любимчиков. Голосование было очень плотным, лидеры постоянно менялись. Но, видимо, девушки решили устранить конкурентов – ведь парни занимали их потенциальные места на проекте». (Смеется.)

Канал напоминает, что парни участвовали в проекте «Топ-модель по-украински» два сезона. До этого в эфир вышло два сезона проекта «Супермодели по-украински», участниками которого были исключительно женщины.

Фото: пресс-служба «Нового канала»