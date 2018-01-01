Нобелевский лауреат предлагает дать Сенцову премию мира

Господин Валенса, который сам стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1983 году, находясь в заключении, восхищается мужеством Сенцова и предлагает выдвинуть украинца на премию мира.

«В канун юбилея "польского августа" 1980 года, который принес одно из величайших социальных движений – "Солидарность" – и инициировал мирные перемены, что фактически привело к освобождению Восточной Европы от тоталитарной системы, я выступаю в защиту украинского режиссера Олега Сенцова», – заявил политик.

По мнению экс-главы Польши, причин для выдвижения украинского режиссера на премию немало. Одна из них заключается в том, что Сенцов голодает в российской тюрьме не за свою свободу, а за освобождение других политзаключенных соотечественников. Также Лех Валенса подчеркнул, что международные правозащитные организации считают приговор Сенцова несправедливым и незаконным.

Ранее на сайте Белого дома появилась петиция с призывом к правительству Соединенных Штатов «задействовать все рычаги», требуя от России немедленного освобождения Олега Сенцова и других политзаключенных украинцев.

Напомним, по состоянию на 29 августа Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам заключения по обвинению в терроризме, голодает уже 108 дней.

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