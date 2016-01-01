Нищук: Черный список российских артистов будет пересматриваться

Специальная межведомственная комиссия пересмотрит списки запрещенных в Украине российских артистов. Об этом сообщил в эфире ток-шоу «Право на власть» на канале «1+1» министр культуры Евгений Нищук.

В эту комиссию входят представители СБУ, Нацсовета по телевидению и радиовещанию, различные специалисты и эксперты, а также представители медиакомпаний.

По словам Нищука, есть артисты, имена которых необходимо из этого списка исключить, а есть такие, которых в него нужно внести, поскольку они "делают не просто ляпы, а действительно представляют опасность своими высказываниями и действиями". Поэтому этот вопрос стоит и в плоскости Совета нацбезопасности и обороны, который выносит те или иные санкции.

Напомним, по состоянию на ноябрь 2016 года СБУ запретила въезд в Украину 140 российским деятелям культуры. Позже крымскотатарский телеканал ATR обратился к СБУ, Госпогранслужбе, Министерствам иностранных дел и культуры с просьбой дополнить черный список именами 20 российских артистов, среди которых -Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, Николай Басков, Нюша, участники группы «Дискотека Авария» и др.

Фото: Kmu.gov.ua