Независимость без комплексов

Итак, День независимости. На Майдане исполняют Джорджа Гершвина, Рихарда Вагнера, Винченцо Беллини, экс-депутат Государственной думы Российской Федерации Мария Максакова поет ораторию – на украинском языке, конечно же – «Слався, Вкраїно!» – этот факт, похоже, порвал «патриотов» больше всего.

Хотя, как по мне, то, что на четвертом году войны с ядерной державой – постоянным членом Совета безопасности ООН ораторию в честь твоего государства исполняет экс-депутат этой самой ядерной державы – постоянного члена Совбеза ООН, свидетельствует как раз о #перемога, а не о #зрада.

Тем более если этот депутат – всемирно признанная оперная певица меццо-сопрано. Потому что когда я пишу, что культура метрополии всегда богаче культуры колонии – это прежде всего потому, что Империя всегда наднациональна по своей сути; ее метрополия аккумулирует все пассионарные силы своих колоний, максимально способствуя их реализации. И Мария Максакова, поющая ораторию «Слався, Вкраїно!» – редкая возможность для Киева выступить в роли метрополии – собственно, в естественной для Киева роли, если вспомнить Вещего Олега.

Марию Максакову приятно дополнял Рихард Вагнер – канонический композитор Третьего Рейха – отдирижированный полковником армии США Дональдом Скофильдом. Потому что – чем богаче культура, тем она сильнее. И плевать на Третий Рейх или на Госдуму РФ.

Потому что украинское – все, что работает на Украину. И если это любимец Гитлера или бывший депутат Госдумы РФ – тем более! Ибо только слабые и нищие духом требуют покаяния, сильные же ничего не требуют – сильные принимают с достоинством разоруженного и переубежденного врага. Сильным не нужны слова – сильным нужны дела. Потому что независимость – это также и независимость от собственных комплексов.

Здоровая культура поглощает и переваривает все. И русскоязычный Гоголь, и немецкоязычный фон Захер-Мазох, и идишеязычный Шолом-Алейхем, и польскоязычный Бруно Шульц, и Зигмунд Фрейд, чей дедушка похоронен в Тысменице, и Людвиг Витгенштейн, который большую часть своего знаменитого Логико-философского трактата написал под Черновцами, являются неотъемлемой частью украинской культуры. А когда культура замыкается в себе, она вырождается.

«Патриоты» припомнили Марии Максаковой не только прежнее место работы – Государственную думу Российской Федерации, но даже ее двойное российско-германское гражданство, чем снова солидаризировались с прокремлевскими силами, считающими Максакову предательницей в том числе и из-за этого. Кстати, именно из-за этой солидарности с кремлевскими методичкам я и беру их в кавычки.

Ну и если уж я обратил внимание на то, что было на этом праздничном концерте, то скажу и несколько слов о том, чего на нем не было. А не было на нем образцов т. н. «шароварщины», то есть нормированной в соответствии с советским каноном и, как следствие, шаблонной украинской народной культуры.

Меньше всего мне хочется демонизировать шароварщину – в конце концов она сыграла свою роль в создании нации, в советском украинском национальном проекте. В конце концов Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины им. Павла Вирского или Национальный заслуженный академический народный хор Украины им. Григория Веревки – это ее вершины. Однако это произведения столь же украинские, насколько и советские, и декоммунизация – не только прощание с памятниками Ленину, но и прощание с ними...

Поэтому с Днем независимости, Украина! И с Днем знаний – и если последовательность этих праздников чисто символическая, то вступление в силу Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом – еще одна, уже вполне определенная #перемога.