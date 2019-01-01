NewsOne пройдет проверку Нацсовета за карту Украины с «российским» Крымом

Нацсовет расценивает карту с «российским» Крымом как нарушение «соблюдения правовых норм по распространению объективной информации, проявлений пропаганды войны и популяризации отдельных действий государства-агрессора, которые оправдывают и признают правомерной оккупацию территории Украины». В соответствии с абзацем третьим части второй статьи 6, абзацем девятым части второй статьи 6 и пунктом «в» части первой статьи 59 закона «О телевидении и радиовещании», а также требованиями части первой статьи 28 закона «Об информации», размещение в эфире подобных материалов нарушает нормы действующего законодательства.

Как сообщала «Телекритика», 18 октября Нацсовет не смог оштрафовать NewsOne за «язык ненависти» и «разжигание вражды». Телеканал NewsOne получал следующие предупреждения от регулятора: в декабре прошлого года – за фейк о Валерии Гонтаревой и нарушение вещания в траурные дни, в апреле этого года – еще одно за нарушения в траур, в августе – за популяризацию в эфире российских войск.

Напомним, 18 октября Верховная рада не стала отклонять постановление, в котором просит Совет нацбезопасности и обороны применить санкции к собственникам телеканалов «112 Украина» и NewsOne. В СМИ оба телеканала связывают с Виктором Медведчуком, лидером «Украинского выбора», который является кумом президента России Владимира Путина и имеет пророссийские взгляды. Официально владельцем первого значится немец Эдуард Катц, который, по данным «Радио Свобода», занимается продажей подержанных автомобилей. Официальный владелец NewsOne – нардеп «Оппоблока» Тарас Козак, который тесно связан с Медведчуком.