Netflix и активистки продолжают спорить из-за сериала «Ненасытная»

С момента релиза трейлера «Ненасытной» против шоу ополчилось множество людей: еще неделю назад под петицией с требованием отменить сериал было 100 тысяч голосов, сейчас же их количество удвоилось. Из-за чего весь сыр-бор, спросите вы?
Напомним, что главная героиня «Ненасытной» – Патти – полная старшеклассница и неудачница в классическом смысле слова. После того, как ее стукнул по голове незнакомец, она стремительно теряет вес и за одно лето превращается в стройную красавицу. К несчастью, в отличие от героини Эми Шумер, девушка решает строить не карьеру, а изысканный план мести всем, кто когда-либо перешел ей дорогу. Фэтшейминг и стереотипное представление полных людей на экране как злых и закомплексованных возмутило зрителей, и они стали требовать отмены сериала еще до его старта.
В свою очередь, шоураннер Лоурен Гассис решила встать на защиту своего детища.
This is my truth. @insatiable_ pic.twitter.com/xbs3YtueCQ— Lauren Gussis (@GussisLauren) July 21, 2018
«Когда мне было 13 лет, я была на грани суицида, – написала она в Twitter. – Мои лучшие друзья меня покинули, меня травили и я жаждала мести. Мне казалось, что если я буду выглядеть хорошо, все изменится. У меня развилось расстройство пищевого поведения… и ярость, которая заставляет тебя стремиться к мрачным вещам».
Алисса Милано, которая была одной из актрис, породивших движение против харассмента в Голливуде #MeToo, тоже встала на защиту шоу (и не удивительно, ведь она играет в нем мать главной героини).
We are not shaming Patty. We are addressing (through comedy) the damage that occurs from fat shaming. I hope that clears it up. Also, this article does a good job of explaining it more: https://t.co/WoR8R7TjqR #Insatiable https://t.co/GFkDdsn1uh— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) July 19, 2018
«Мы не стыдим Патти. Мы рассматриваем (сквозь призму комедии) тот вред, который наносит фэтшейминг. Надеюсь, это прояснится», – написала она.
Журнал Paper пообщался с противоположным лагерем и расспросил девушек, почему они не хотят видеть на экране «Ненасытную». 34-летняя блогер Либби Монаган возмущена тем, как дешево выглядит грим главной героини («кто-либо из съемочной группы в своей жизни вообще видел полного человека?») и центральным сюжетным поворотом, раскрытым в трейлере. «Меня больше всего зацепило то, что потерять вес ее вынудило физическое насилие со стороны мужчины. То есть нужна была жестокость для того, чтобы решить ее проблему», – комментирует активистка.
30-летняя плюс-сайз модель Шейла Лопез, в свою очередь, говорит: «Вместо того, чтобы создать героиню, которая будет выше людей, которые ее травят и стыдят, шоу сконцентрировано на мести, а не целях, мечтах и будущем [Патти]».
«Очень вредная мысль, которую я сразу заметила – это то, что наша полная героиня теряет вес благодаря расстройству пищевого поведения. Ее челюсть перемотана, так что она просто не может есть. Это БЕЗУМНО, – считает писательница Тори Спэйнауэр. – Жизнь девушки налаживается благодаря такому расстройству? Это поехавший месседж!»
Мы же по-прежнему мало верим в то, что Netflix устыдится и снимет сериал с показа – скорее всего, как и в случае с «13 причин почему», сервис ограничится дисклеймером с телефонами служб психологической поддержки.
Напомним также, что сегодня на стриминговом сервисе выйдет 1 сезон японского сериала Switched («Обмен») о девушках, поменявшихся телами.