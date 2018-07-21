Netflix и активистки продолжают спорить из-за сериала «Ненасытная»

«Мы не стыдим Патти. Мы рассматриваем (сквозь призму комедии) тот вред, который наносит фэтшейминг. Надеюсь, это прояснится», – написала она.

Журнал Paper пообщался с противоположным лагерем и расспросил девушек, почему они не хотят видеть на экране «Ненасытную». 34-летняя блогер Либби Монаган возмущена тем, как дешево выглядит грим главной героини («кто-либо из съемочной группы в своей жизни вообще видел полного человека?») и центральным сюжетным поворотом, раскрытым в трейлере. «Меня больше всего зацепило то, что потерять вес ее вынудило физическое насилие со стороны мужчины. То есть нужна была жестокость для того, чтобы решить ее проблему», – комментирует активистка.

30-летняя плюс-сайз модель Шейла Лопез, в свою очередь, говорит: «Вместо того, чтобы создать героиню, которая будет выше людей, которые ее травят и стыдят, шоу сконцентрировано на мести, а не целях, мечтах и будущем [Патти]».

«Очень вредная мысль, которую я сразу заметила – это то, что наша полная героиня теряет вес благодаря расстройству пищевого поведения. Ее челюсть перемотана, так что она просто не может есть. Это БЕЗУМНО, – считает писательница Тори Спэйнауэр. – Жизнь девушки налаживается благодаря такому расстройству? Это поехавший месседж!»

Мы же по-прежнему мало верим в то, что Netflix устыдится и снимет сериал с показа – скорее всего, как и в случае с «13 причин почему», сервис ограничится дисклеймером с телефонами служб психологической поддержки.

Напомним также, что сегодня на стриминговом сервисе выйдет 1 сезон японского сериала Switched («Обмен») о девушках, поменявшихся телами.