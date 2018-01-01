Несостоявшегося Джеймса Бонда признали самым сексуальным мужчиной мира

«Я подумал – да ладно, правда, что ли? Посмотрел в зеркало, проверил – да, сегодня я вроде бы секси», – шутит 46-летний актер.

Смирившись с получением титула, Эльба рассказал People о своем детстве: он рос в Лондоне, будучи единственным ребенком родителей из Ганы и Сьерра-Леоне. По его словам, родители были довольно строгими, а в школе для мальчиков его нередко задирали, несмотря на то, что юный Идрис занимался баскетболом, крикетом и еще массой видов спорта.

Напомним, что Эльбу считают потенциальным претендентом на роль Джеймса Бонда, и сам актер даже подшучивал над желанием фанатов видеть его в роли агента 007 и наследника Дэниела Крейга, подписывая свое фото в Твиттере: «Меня зовут Эльба. Идрис Эльба».