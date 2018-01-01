ТЕЛЕКРИТИКА

Несостоявшегося Джеймса Бонда признали самым сексуальным мужчиной мира

Общество

Журнал People назвал актера Идриса Эльбу («Прослушка») самым сексуальным мужчиной 2018 года. Его реакция? «Честно говоря, приятно. Приятный сюрприз и толчок для моего эго».


«Я подумал – да ладно, правда, что ли? Посмотрел в зеркало, проверил – да, сегодня я вроде бы секси», – шутит 46-летний актер.

Смирившись с получением титула, Эльба рассказал People о своем детстве: он рос в Лондоне, будучи единственным ребенком родителей из Ганы и Сьерра-Леоне. По его словам, родители были довольно строгими, а в школе для мальчиков его нередко задирали, несмотря на то, что юный Идрис занимался баскетболом, крикетом и еще массой видов спорта.

Напомним, что Эльбу считают потенциальным претендентом на роль Джеймса Бонда, и сам актер даже подшучивал над желанием фанатов видеть его в роли агента 007 и наследника Дэниела Крейга, подписывая свое фото в Твиттере: «Меня зовут Эльба. Идрис Эльба».

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Однако в августе, когда Дэнни Бойл ушел с поста режиссера нового эпизода бондианы, Эльба однозначно отмел возможность своего участия в фильме. Возможными претендентами на роль остаются Айдан Тернер («Полдарк»), Джеймс Нортон («Макмафия») и Джейми Белл («Фантастическая четверка»).

Напомним, что ранее в этом году журнал People определил самую красивую женщину мира: ею стала 38-летняя певица Алиша Бет Мур, более известная как Пинк.

Фото: Getty Images

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