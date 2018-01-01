Немедленно и безоговорочно: ООН призывает власти РФ отпустить Сенцова

Под заявлением подписались специальный докладчик ООН по вопросу о праве на свободу убеждений и их свободное выражение Дэвид Кэй, специальный докладчик ООН по праву на здоровье Дайнюс Пурас и специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мишель Форст.

Напомним, по состоянию на 15 августа 2018 года Олег Сенцов голодает уже 94 дня.

Украинский кинорежиссер был задержан Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в терроризме 11 мая 2014 года. Сенцова осудили на 20 лет заключения, но режиссер до сих пор не признает своей вины.

14 мая 2018 года Олег объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех политзаключенных украинцев в России, себя в этот список он не включил.

На дня стало известно, что российские власти ответили отказом на просьбу матери Сенцова о помиловании сына и заявили, что освобождение режиссера возможно только в том случае, если он сам попросит президента РФ Владимира Путина помиловать его.