ТЕЛЕКРИТИКА

Немедленно и безоговорочно: ООН призывает власти РФ отпустить Сенцова

Общество

Сегодня, 15 августа, на сайте организации появился текст, в котором эксперты ООН призывают Кремль незамедлительно и безоговорочно освободить Олега Сенцова, выражая серьезную озабоченность по поводу физического и психического здоровья голодающего политзаключенного.


Эксперты призвали власти Российской федерации освободить украинского режиссера и обеспечить ему доступ к соответствующему медицинскому обслуживанию “при полном и осознанном согласии” Олега.

«Его [Сенцова] голодовка является следствием судебного разбирательства и наказания, которое не соответствует международному праву. Мы настоятельно призываем российские власти безоговорочно освободить его в срочном порядке », - заявляют эксперты.

Общество

Что говорили в защиту Олега Сенцова Лозница, Занусси и Вендерс

Под заявлением подписались специальный докладчик ООН по вопросу о праве на свободу убеждений и их свободное выражение Дэвид Кэй, специальный докладчик ООН по праву на здоровье Дайнюс Пурас и специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мишель Форст.

Напомним, по состоянию на 15 августа 2018 года Олег Сенцов голодает уже 94 дня.

Украинский кинорежиссер был задержан Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в терроризме 11 мая 2014 года. Сенцова осудили на 20 лет заключения, но режиссер до сих пор не признает своей вины.

 14 мая 2018 года Олег объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех политзаключенных украинцев в России, себя в этот список он не включил. 

На дня стало известно, что российские власти ответили отказом на просьбу матери Сенцова о помиловании сына и заявили, что освобождение режиссера возможно только в том случае, если он сам попросит президента РФ Владимира Путина помиловать его.

Статьи по теме

Главное в разделе

Общество

Что говорили в защиту Олега Сенцова Лозница, Занусси и Вендерс

Общество

Телеэтика: как не сойти с ума в эпоху постправды

Популярное на Телекритике



Общество

Что говорили в защиту Олега Сенцова Лозница, Занусси и Вендерс

Дуся

Хайпанула не по-детски: Марченко примет участие в «Танцях з зірками»

Бизнес

Все, что нужно знать о новом сезоне проекта «Танці з зірками»

Дуся

Павел Зибров бросил вызов беременной Валентине Хамайко