Неизвестный ударил ножом в горло ведущую «Эхо Москвы» прямо в редакции (обновляется)

Заместитель главного редактора «Эхо Москвы» Сергей Бунтман, пишет «Лентач», рассказал, что мужчина сначала прыснул из балончика в лицо охранника здания внизу, после чего прорвался на этаж и напал на Фельгенгауэр. "Когда его задерживали, он задел охранника. У него легкое ранение. Тяжелее охраннику внизу, у него травмирована роговица глаза, но вроде бы он видит. Нападавший ничего не кричал, все было тихо и молча. Он подошел, приобнял и нанес ранение", – добавил он.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, нападение на журналистку, по предварительным данным, не связано с ее профессиональной деятельностью:"По предварительным данным, напавший на Фельгенгауэр был знаком с ней. В качестве основной версии пока выдвигается хулиганство". По словам собеседника, мужчина был вооружен не ножом, а другим острым предметом.

Коллеги же журналистки в версию о личном конфликте между ней и напавшим мужчиной не верят:

По словам Ксении Лариной, мужчину зовут Борис Герц, который не является гражданином РФ. А дизайнер игр Александр Володарский обратил внимание на блог, который вел нападавший. "В бложике он обвиняет Татьяну Фельгенгауэр в сексуальных домогательствах посредством телепатии, пишет политическую аналитику о Сирии, а также ищет работу программиста (и сетует, что его никуда не хотят брать)", – отметил он в своем Facebook.

О произошедшем высказались и другие российские журналисты и культурные деятели: