Неизвестный напал на журналиста «Прямого» во время прямого включения

На связь журналист смог выйти только спустя некоторое время. С ним все в порядке, а напавших полиция уже задержала.

Как рассказали в николаевском областном управлении Нацполиции, во время подготовки корреспондента к прямому включению к нему подошел незнакомец с требованием прекратить съемку. После отказажурналиста злоумышленник ударил его в лицо и отобрал монопод с мобильным телефоном, после чего сел в припаркованный неподалеку автомобиль, в салоне которого находилось еще два человека – водитель и пассажир, и скрылся.

Наряд патрульной полиции в течение 15 минут после звонка Дмитрия Тесова обнаружил автомобиль в одном из дворов. "По словам 20-летнего нетрезвого грабителя, его возмутило то, что журналист проводил съемку, и чтобы прекратить ее, он отобрал у корреспондента мобильный телефон, который тот держал в руках", – уточнили правоохранители.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса («Грабеж»), решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фото: Facebook Дмитрия Тесова