ТЕЛЕКРИТИКА

Неизвестный напал на журналиста «Прямого» во время прямого включения

Общество

В Николаеве сегодня ночью, 3 ноября, было совершено нападение на корреспондента телеканала «Прямой», из-за чего он не смог выйти в эфир. Об этом в своем Facebook сообщила руководитель программы «Криминал» Катерина Трушик.

"Сегодня ночью во время прямого включения было совершено разбойное нападение на нашего корреспондента. Дмитрий Тесов уже был готов выходить в прямой эфир, однако на него налетели трое. Все это произошло на наших глазах, но помочь Дмитрию мы не могли. От беспомощности было жутко! Редакторы звонили на все известные нам номера телефонов близкого окружения Димы и, конечно, полиции", – рассказала она.

На связь журналист смог выйти только спустя некоторое время. С ним все в порядке, а напавших полиция уже задержала.

Как рассказали в николаевском областном управлении Нацполиции, во время подготовки корреспондента к прямому включению к нему подошел незнакомец с требованием прекратить съемку. После отказажурналиста злоумышленник ударил его в лицо и отобрал монопод с мобильным телефоном, после чего сел в припаркованный неподалеку автомобиль, в салоне которого находилось еще два человека – водитель и пассажир, и скрылся. 

Наряд патрульной полиции в течение 15 минут после звонка Дмитрия Тесова обнаружил автомобиль в одном из дворов. "По словам 20-летнего нетрезвого грабителя, его возмутило то, что журналист проводил съемку, и чтобы прекратить ее, он отобрал у корреспондента мобильный телефон, который тот держал в руках", – уточнили правоохранители. 

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса («Грабеж»), решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. 

Фото: Facebook Дмитрия Тесова

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